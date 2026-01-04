賣錶轉現金／獨家！禾浩辰尋得富婆未婚妻 吳品潔求售3000萬稀有名錶

禾浩辰（左）兩年前被拍到和吳品潔（右）約會後沒多久就認愛。

以電影《等一個人咖啡》走紅的男星禾浩辰耶誕夜曬出求婚喜訊，交往兩年的女友吳品潔含淚答應，小倆口從朋友變成戀人，即將進階攜手下半輩子，不過同一時刻，吳品潔出清家中千萬元名錶收藏，不免讓人聯想是否切割舊愛。

35歲的禾浩辰近年戲約和實境節目不少，螢幕形象健康的他，尋覓多年終於找到真愛，他的求婚告白說：「我一直在思考要如何表達我們的愛情。其實在遇到妳之前，我很怕再次陷入愛情裡，但遇到妳之後，我好像有勇氣面對。」

禾浩辰（左）在耶誕夜分享向吳品潔（右）求婚成功的甜蜜畫面。（翻攝自禾浩辰臉書）

不似高身價仙氣飄飄

巧合的是，被求婚前後，吳品潔正好在個人社群分享手上名錶出清照片，是一只停產的勞力士綠金迪，「年末家中正在整理，所以看看有沒有尋找很久的朋友。」市價行情落在新台幣近300萬元之譜，由於她一直給人仙氣飄飄感，突然要出售金光閃閃的名錶，讓不少人相當驚訝，她也特別強調「沒有被盜帳號」。

吳品潔在社群po出名錶脫售，4只錶市值3,000萬元。（翻攝自吳品潔IG）

而吳品潔另一組分享的錶款更值錢，她標註「經典 稀有 排隊都買不太到 且停產」，一只是鑲鑽的愛彼錶（Audemars Piguet）、兩只百達翡麗（Patek Philippe）金鷹系列。光是愛彼錶這只皇家橡樹系列超薄陀飛輪錶就十分稀有，且鑲鑽部分又分藍寶和方鑽款，吳品潔這只較像方鑽款，在國際二手市場上高達新台幣1,600萬元，而兩只百達翡麗加起來也破千萬元行情。

如果這些錶順利出清，價值共3,000萬元，等於是一間台北市中古華廈的價格，十分驚人！只是當禾浩辰無預警求婚並昭告天下時，吳品潔賣錶的IG限動也跟著下架。

禾浩辰秀出求婚鑽戒，情定吳品潔。

打拚演藝圈興趣缺缺

據悉，吳品潔曾在夜店打工，認識演藝圈大佬俞惟中後，短暫到中國大陸發展，後又返台透過當時男友認識現任經紀人，2019年接演戲劇《你有念大學嗎？》而認識禾浩辰。

吳品潔6年前陸續拍了偶像劇，但不夠積極，目前已淡出演藝圈。

吳品潔來自單親家庭，念文化大學中文系文藝組，一出道頗有女神的氣質，只是她5、6年來對演藝圈興趣缺缺，近2年鮮少接戲，頂多客串，現已無經紀約。曾與吳品潔合作過的工作人員透露，她認識很多環境優渥的朋友，可能跟之前某任男友經濟寬裕有關，似毫無經濟壓力。過去吳品潔交往過，且浮上檯面的只有邱宇辰（毛弟），其他都是圈外人。

不過吳品潔和禾浩辰相當合拍，剛認識時就對媒體直球表態「他是理想型」，但當時禾浩辰還在跟鬼鬼（吳映潔）糾纏，而吳品潔後來也和毛弟交往，兜兜轉轉最後仍走在一起。吳品潔近期因略福態被疑有孕，她在IG回復：「沒有，只是衣服較寬鬆。」

禾浩辰今年加入實境節目《我們這一攤》第二季。

