賣錶轉現金／脫手名錶遭列黑名單「禁再買」 王陽明怨不尊重

男星禾浩辰日前求婚女友吳品潔，意外被發現女友正脫售數只名錶，價值高達千萬，不免讓人聯想是在與舊情進行切割。明星賣錶理由很多，前陣子王陽明就是因為賣錶引來極大的爭議。

王陽明曾拍片控訴疑似成了AP的黑名單。（本刊資料照）

王陽明曾自拍影片說道，因出售2支Audemars Piguet的手錶被錶商列為黑名單，他和妻子蔡詩芸都被取消出席發表會，也不能再度購買這個手錶品牌，王陽明認為不被尊重，也十分不悅，然而錶界的潛規則是不希望買家轉手賣掉手錶，而是應該當作收藏。

日籍男星夢多曾為了周轉賣掉自己的勞力士錶。（翻攝自夢多臉書）

日籍藝人夢多為了彌補投資副業（酒吧、章魚燒店）失利及應付員工薪資，在2020年疫情期間，忍痛賣掉自己的勞力士名錶（約30幾萬台幣），以籌措資金。

籃球員吳季穎遭爆變賣已故的嚴凱泰名錶。（翻攝自裕隆納智捷籃球隊）

27歲籃球員吳季穎曾遭爆與裕隆集團千金嚴珮瑜熱戀，還私自售出已故前董事長嚴凱泰名錶，讓裕隆集團高層十分憤怒。據了解，遭售出的兩只AP錶款都大有來頭，市場上的價格上看千萬元。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

