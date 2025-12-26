賣門號給詐團慘了！嘉義女為賺300元「倒貼1397萬」

社會中心／倪譽瑋報導

因小失大！過去嘉義一位女子，將電信門號賣給身分暫不明的詐團成員，對方用此門號詐騙，假冒警方找上受害者，要她配合洗錢調查，受害者因此陸續匯款到詐團指定帳戶，最後損失1397萬元。賣門號的女子因涉協助詐團被判處拘役50日，面對民事訴訟未上法院，也未提出任何書狀聲明，最終被判須賠受害者1397萬元，案件仍可上訴。

根據判決書記載，2024年8月，嘉義縣一位廖姓女子在當地某電信公司申辦門號SIM卡，以新台幣300元將門號出售給身分不明的男子，對方是詐騙集團成員，用此門號作為詐欺取財的聯絡工具。當年8月19日詐團假冒警方及金管會人員，告知一位黃姓女子，對方銀行數位帳戶有不明金流、涉嫌洗錢，須配合偵辦。

黃女相信詐團的話，在8月至10月間陸續匯款至詐騙集團指定帳戶，總金額高達1397萬元，沒多久該帳戶的錢被領光。後續警方查出，廖女的門號被詐騙集團拿來用，接下來的刑事判決中，她被依幫助詐欺取財罪判處拘役50日。

民事判決方面，廖女未於言詞辯論期日到場，也未做出陳述，法官認為她雖沒有加入詐騙集團，但賣門號屬於幫助詐團犯罪的行為，對被害人的巨大損失仍有責任，最終法院判廖女須賠償黃女損失1397萬元，今（2025）年6月17日起到清償日止，加計年息5％利息，全案仍可上訴。



