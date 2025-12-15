賣鞋商大石國際得標2億元軍火案 凌濤赴北檢告發國防部承辦及經辦人涉不法 籲檢調徹查

國民黨籍桃園市議員凌濤質疑經營鞋業的大石公司投標國防部標案竟得標，大石公司今天聲明已委請律師提出刑、民事告訴。凌濤上午也到台灣台北地方檢察署，告發國防部承辦跟經手人員可能涉及不法，呼籲檢調以貪污治罪條例以及刑法圖利罪清查到底，不要讓國防預算門戶洞開。

國民黨籍桃園市議員凌濤（右2）質疑經營鞋業生意的大石國際股份有限公司投標國防部標案有違規情事，15日到台灣台北地方檢察署告發國防部承辦跟經手人員可能涉及不法，呼籲檢調徹查。（中央社）

凌濤受訪表示，一家廠商竟然從商業變更登記到得標新台幣2億元的軍火案，僅花41天，中間審核機制蒙上疑雲，還有多起新增變更商業登記廠商，幾個月內陸續標到上億軍火槍炮標案。

凌濤說，福麥、大石這2天的聲明，喊告外界質疑，但敢登記軍火生意，投標國家人民納稅錢的國防標案，本就該受監督，「過去上從民進黨府院黨高層、下到地方首長民代都曾興訟，每一個人皆鎩羽而歸，沒有贏過，這次有台灣人民的支持，我們仍然堅持直球對決，無畏無懼，檢驗到底，最終正義一定會勝利。」

凌濤表示，他今天與前國民黨發言人楊智伃、鄧凱勛，到北檢告發國防部承辦跟經手人員，他認為在投標、決標、履約中間可能涉及不法，呼籲檢調能徹查，以貪污治罪條例以及刑法圖利罪清查到底。