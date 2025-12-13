賣鞋商大石國際搶下2億子彈底火標案 國防部：報價最低 驗收合格提前交貨

國防部今天針對外界質疑「採購5.56公厘底火標案」，說明該案於民國113年7月17日開標，「大石國際股份有限公司」報價最低，進入底價得標；並於今年3月驗收合格，已提前交貨。國防部並指外界少部分言論以偏概全，做出誇大不實的負面指控。

國防部13日針對外界質疑「採購5.56公厘底火標案」，說明該案於民國113年7月17日開標，「大石國際股份有限公司」報價最低，進入底價得標；並於今年3月驗收合格，已提前交貨。圖為國防部。（中央社資料照）

國民黨桃園市議員凌濤昨天（12日）指控，繼室內裝修公司「福麥國際」拿下近6億元彈藥案後，販售皮鞋、運動鞋的「大石國際」搖身變成軍火大亨，一入行就狂掃國防部高達2億520萬元的子彈底火鉅額採購案，令外界質疑根本是政府採購黑幕的「福麥2.0」版本。

國防部今天發布新聞說明，本案廠商資格訂定為「廠商登記或設立證明」、「國際貿易業營業項目」及「納稅證明」等3項，共計有4間公司投標。相關開標作業，均依招標文件所列之廠商資格逐條審查，確認合法及完整。「大石國際股份有限公司」得標後，依契約規定取得「輸出許可證明」，並於114年2月17日提前交貨；軍備局第205廠3月10日驗收合格，已辦理結算付款。

國防部強調，外界少部分言論以偏概全，做出誇大不實的負面指控，對刻正全力應對嚴峻敵情威脅的國軍官兵極不公平。籲請國人明辨、支持建軍備戰，共同捍衛國防安全。