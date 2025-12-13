賣鞋商突變軍火大亨！ 狂撈國防部2億底火肥約 鄰居驚「不是運動鞋賣場嗎？」

桃園市議員凌濤爆料，大石國際去年從鞋商突變軍火大亨，地方里長表示今天才聽說。讀者提供

國民黨桃園市議員凌濤昨（12日）拋出重磅指控，繼室內裝修公司「福麥國際」拿下近6億元彈藥案後，販售皮鞋、運動鞋的「大石國際」搖身變成軍火大亨，一入行就狂掃國防部高達2億520萬元的子彈底火鉅額採購案，令外界質疑根本是政府採購黑幕的「福麥2.0」版本。

大石國際位於台南東區青年路上，一樓和二樓門面是「大石運動廣場」，販賣名牌運動鞋的賣場。當地圍下里長石桂霖說，賣場及公司應是關係企業，平常僅接觸賣場部分，與地方相處和諧，並未接觸過公司大老闆，對其經營層面也沒了解那麼多。他也是今天才聽說該公司也做軍火買賣。

廣告 廣告

凌濤爆料指出，「大石國際」過去大宗從事鞋類生意的公司，2021年至2024年間，進出口資料顯示為「零」，猶如沉寂三年，但隨後便上演了驚人的「商業奇蹟」。2024年6月6日，大石國際火速完成了商業登記變更，業務範圍赫然新增了「槍砲彈藥刀械輸出入業」、「模擬槍輸出入業」等多項軍火管制項目。

凌濤表示，這名賣鞋出身的「跨行高手」，變更完成後，其手腕俐落令人難以置信，當年度6月和7月這個軍工界新手就開始投標國防部、陸軍司令部共四項標案。最終獲得一紙履約期自113年7月27日至114年4月22日的「5.56公厘底火等2項」標案，決標金額高達2億520萬元。

該採購案屬鉅額採購，以最低標方式公開招標，但大石國際竟能以美國原產地底火的條件得標，成功扳倒一票軍工產業的老牌勁旅。其中包括在衝鋒彈、狙擊槍、手槍彈及底火等領域，都是得標常客的「承賱國際」。一個經驗豐富的國防老手，竟然一夕之間被新進客擊敗，這幕戲碼實在令人跌破眼鏡。

「大石國際股份有限公司」位於台南東區青年路上，一、二樓是「大石運動廣場」，專門販售知名名牌運動鞋賣場，大石招牌則掛在1樓另個入口處旁，門禁管制。面對遭質疑大石被爆恐是「福麥2.0」，賣場店員對此不知情，也表示不清楚公司設立登記相關營業項目，詳情得問老闆。

當地圍下里里長石桂霖說，賣場及公司是關係企業，平常僅接觸賣場部分，與地方相處和諧，但對公司大老闆沒有接觸，對經營層面也沒了解那麼多。他表示，也是今天才聽說大老闆能力好，接層面這麼廣。



回到原文

更多鏡報報導

福麥資本額1900萬標到5.9億「海掃更」炸藥標案 神人抓包：為軍購增列槍砲輸出業

國防部5.9億炸藥標案爆「小吃店翻版」 台南福麥裝修公司登記地址是旅館？實情是這樣

獨家／驚恐！海鯤號潛艦海測液壓失效 X型尾舵操控全靠阿兵哥人力換生存