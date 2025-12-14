賣麵為生卻撞上橫禍！小販雙亡 揭「車當家」心酸日常。(圖／TVBS)

斗南發生三車連環車禍，一輛白色休旅車在彎道不明原因偏離車道，撞上一輛小貨車，造成小貨車上67歲駕駛黃姓男子及45歲乘客李姓女子不幸身亡。黃男離婚多年，子女都在國外；李女單身多年，已很久未與家人聯繫。兩人平時以販賣關廟麵、麵線等為生，生活相當節儉。「天剛亮就出事，實在令人惋惜！」顧客難過地說。

雲林斗南發生一起三車連環相撞的嚴重車禍，造成一輛小貨車上的駕駛及乘客不幸喪命。這對販賣麵條的小販原本一早出門準備做生意，卻遭逢橫禍。根據顧客透露，67歲的黃姓駕駛生活並不寬裕，曾經以車為家，直到最近才租屋居住。而45歲的李姓女乘客則是單身，已有很長一段時間未與家人聯繫。這起事故發生在一處彎道，肇事的白色休旅車因不明原因偏離車道，造成這場悲劇。

小貨車在這起事故中氣囊雖然爆開，但仍無法抵擋猛烈的撞擊力道。車上兩人被困在車內，雖然救出後緊急送醫，但因傷勢過重最終不治。從車斗散落一地的關廟麵、麵線和麵條可以看出，他們正要出門販賣麵條零售。有顧客表示，這對小販通常會在附近路邊擺攤，有時也會到市集販售。

顧客回憶，這對小販非常勤奮，每天清晨7至8點就開始工作，一直忙到晚上9、10點多。他們在當地做生意已有一年多的時間，生活相當節儉。顧客提到，黃姓駕駛剛來時經濟狀況不佳，都睡在車上，直到最近才租了房子居住。

警方費了一番功夫才聯繫上死者家屬。據了解，67歲的黃姓駕駛已離婚多年，子女都在國外。而45歲的李姓女乘客則是單身，她的父親從桃園趕來處理後事，表示女兒已經很多年沒有回家，一直在外跑車賣乾貨。

關於肇事的白色休旅車，斗南分局組長楊貴宇表示，駕駛不明原因偏離車道行駛，目前已對駕駛抽血送驗，確認是否有酒駕情形。事發路段是一個彎道，白色休旅車行駛方向應該微向右彎，但若車速過快就容易開到對向車道甚至失控。附近居民表示，這個斜彎會有外拋現象，如果車速太快就會外拋到對向車道。

目前肇事駕駛處於昏迷狀態，小貨車家屬正在聯繫中。這起事故的三車駕駛都是雲林當地人。天剛亮時發生的這起嚴重車禍，讓兩位早起做生意的小販不幸喪命，令人惋惜。

