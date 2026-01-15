賣黃金遭詐！約面交「對方拿項鍊跑了」 損失55萬

台北中山區有被害人想投資股票，需要現金，他決定把價值55萬的黃金項鍊拿出來變賣。（示意圖／unsplash）



台北中山區有被害人想投資股票，需要現金，他決定把價值55萬的黃金項鍊拿出來變賣，與買家相約餐廳面交，卻被詐騙。對方拿到項鍊就跑，警方去住家逮人，發現已經賣掉了！

大學Ｔ配白褲子，看似穿搭有模有樣，但警方上門抓他，因為嫌犯騙了被害人的黃金就跑。

嫌犯在臉書上認識賣家，對方拿出價值55萬的黃金項鍊說要賣，雙方相約在餐廳面交。

但這根本是一場騙局，嫌犯騙賣家自己和餐廳老闆是朋友很熟，想去廚房過火辨別黃金真假，事實上他根本不認識餐廳老闆，只是要趁機開溜拿了就跑。

賣家等不到人傻眼報案，警方調查當初他只是因為想投資股票需要現金，所以才想賣黃金，結果最後被詐騙，事後警方去嫌犯租屋處逮人，黃金已經賣掉，自稱錢全花光光。

