賣一桶就虧一桶！俄國石油價格「墜崖式」暴跌 創侵烏以來最慘紀錄

俄羅斯原油價格已於近日暴跌至每桶 40 美元。（石油示意圖） 圖：擷取自 @dianzhuXS X 分享影片

[Newtalk新聞] 根據《彭博社》報導，俄羅斯原油價格已於近日暴跌至每桶 40 美元，這個價格遠低於俄羅斯政府為 2025 年財政預算所設定的每桶 69.7 美元基準，意味著俄羅斯每出口一桶原油即面臨虧損。西方制裁持續壓縮俄羅斯能源收入，迫使莫斯科當局提供更大折扣以維持出口，對其仰賴石油與天然氣收入支撐戰爭的財政構成嚴重打擊。

白俄羅斯媒體《NEXTA》於社交平台 X 引述《彭博社》消息指出，俄羅斯原油價格現已跌至每桶 40 美元，此價格為烏克蘭戰爭爆發以來最低點，西方制裁正導致俄羅斯被迫提供的價格折扣持續擴大。對比俄羅斯政府在 2025 年財政預算計算中設定的每桶約 69.7 美元油價，當前實際價格出現巨大落差，財政壓力遽增。

廣告 廣告

X 帳號「Maria Drutska」進一步分析指出，俄羅斯 2025 年財政預算最初期望油價為每桶 69.7 美元，其後下修至 56 美元，如今跌破 40 美元對國家財政是一記重擊。她引用分析稱，俄羅斯原油的收支平衡點約為每桶 46 美元，這代表目前每賣出一桶油都在虧損，並預期俄羅斯可能在 2026 年面臨重大危機。

目前每賣出一桶油都在虧損，並預期俄羅斯可能在 2026 年面臨重大危機。 圖：翻攝自 X 帳號 @NEXTA

X 帳號「Maria Drutska」還引述一份報導，內容提到，俄羅斯政府於當年 4 月 30 日批准修訂 2025 年預算參數的法案草案，新的宏觀經濟預測將年平均石油出口價格下調至每桶 56 美元，同時通膨率預期上調至 7.5% ，但政府仍維持 2025 年國內生產總值增長 2.5% 的預測。

X 帳號「Inty News」亦引述報導，指出俄羅斯原油價格暴跌至戰爭以來新低，西方制裁是迫使俄羅斯降價的主因。俄羅斯長期依賴石油與天然氣收入來支應其龐大軍費開支，特別是在烏克蘭戰爭持續的背景下，不僅將迫使政府再度進行痛預算調整，也可能影響其戰爭的長期資金籌措能力。

俄羅斯原油價格暴跌至戰爭以來新低，西方制裁是迫使俄羅斯降價的主因。 圖 : 翻攝自騰訊網

查看原文

更多Newtalk新聞報導

36萬俄軍駐紮北約邊境！ 德議員公開警告 英將軍籲民眾做好戰爭準備

普丁宣佈「解放」後大逆轉! 庫皮揚斯克俄軍陷反包圍 後勤崩潰只能靠空投