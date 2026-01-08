賣「簡體字作業袋」被炎上 小北百貨第一時間下架！網友按讚

小北百貨販售中國製作業袋，卻將內附的簡體字卡片原封不動一同上架。翻攝自蝦皮



24小時全年無休、販售各類生活百貨的小北百貨，是許多人購買生活五金的熱門商店，不過近日卻有往有發現，門市販售的「國小作業防水袋」上，竟大刺刺標註簡體字及羅馬拼音，引起大批網友反感與抵制。對此，小北百貨昨日（1/7）迅速展現誠意，宣布將即刻下架全台194家門市相關產品，危機處理態度獲得大量網友按讚支持。

近日有網友於社群發文表示，小北百貨文具區販售的作業袋竟印有簡體字樣，質疑「你認真的嗎⋯之前賣防災包，結果你現在在賣簡體作業袋？」貼文發布後引發熱議，不少網友表示，雖然生活用品中國製已是常態，但文教類產品使用簡體字「很不專業」，還有人直言「小孩正在學習階段，簡體字真的不行。」

眼見輿論延燒，小北百貨官方小編也在貼文底下留言回應，「感謝大家的提醒與指正。繁體中文為台灣主要通行文字，小北百貨身為台灣本土企業，並一向恪守此一原則。經內部查核，該商品確實為門市販售商品之一，我們已於第一時間通知全台194家門市全面下架，並全面重新檢查文教類相關商品同步下架」。

小北百貨也承諾，未來將持續加強商品審核與管理流程，嚴格把關商品內容，避免類似情形再次發生，再次感謝各界的關心與指導，小北百貨將持續努力，提供更完善的商品服務。

小北百貨的回應獲得大量網友讚賞。翻攝自Threads

小北回應的道歉聲明迅速吸引超過6萬人按讚，網友紛紛留言讚賞「願意改的都支持」、「此文正式列為企業作文比賽第一名，請金色三麥抄三遍」，還有消費者建議小北百貨，未來可以推出「台灣製造專區」，提高本土小廠商的曝光率。

