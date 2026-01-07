賣「簡體字」作業袋掀熱議！小北百貨回應了：第一時間全面下架

生活百貨店小北百貨24小時全年無休，是許多人臨時購買生活五金的熱門商店。不過一位女子分享，小北百貨販售的作業袋顯示簡體字，讓她質疑「你認真的嗎⋯」，貼文曝光後引發熱議。對此，小北百貨出面回應，「經內部查核，該商品確實為門市販售商品之一，我們已於第一時間通知全台194家門市全面下架，並全面重新檢查文教類相關商品同步下架」。

原PO在Threads發文表示，「小北百貨⋯你認真的嗎⋯之前賣防災包，結果你現在在賣簡體作業袋？」，同時附上一張照片，只見作業袋裡的學科分類卡全是簡體字，還有大陸獨有的「政治」（思想品德）學科。

廣告 廣告

對此，許多網友紛紛回應，「…光作業就不一樣吧…那個政治好傻眼」、「感覺就是從大陸批貨來賣」、「小北有時候很難找到台灣製的物品…」。

小北百貨留言回應，「感謝大家的提醒與指正。繁體中文為台灣主要通行文字，小北百貨身為台灣本土企業，並一向恪守此一原則。經內部查核，該商品確實為門市販售商品之一，我們已於第一時間通知全台194家門市全面下架，並全面重新檢查文教類相關商品同步下架」。

小北百貨補充，「未來，我們將持續加強商品審核與管理流程，嚴格把關商品內容，避免類似情形再次發生，再次感謝各界的關心與指導，小北百貨將持續努力，提供更完善的商品服務」。

更多中時新聞網報導

葉啟田撇失智 認重聽罹眼疾

田徑》杜普蘭蒂斯去年4破世界 今年盼寫歌、結婚

MLB》砸4年18.8億元 藍鳥簽下岡本和真