賣「蘇丹紅辣粉」引全台食安風暴 負責人一審判4年

去年爆發鑽漏洞進口含含致癌物「蘇丹紅」辣椒粉弊案，波及全台食品業與餐飲業的津棧公司負責人李彥廷（左），6日被高雄地院依共同詐欺取財罪判刑4年。（圖／報系資料照）

台灣去年爆發含致癌物「蘇丹紅」辣椒粉風暴，波及全台食品與餐飲業。高雄地院6日一審宣判，主嫌、津棧公司負責人李彥廷依共同詐欺取財罪判刑4年，大姨子吳正言判刑2年4月，其餘3名涉案主管則分判1年4個月至2年不等徒刑。可上訴。

高雄市衛生局去年接獲通報指出，有高雄零食廠商生產的零食被驗出「蘇丹紅」，事後發現，李彥廷從大陸農村收購辣椒粉混料加工後進口台灣，民國110年就曾在海關遭食藥署邊境抽驗檢出遭退運，沒想到他又操作貨櫃退運及改報流程，改以「廣元」、「津棧」公司名義，將退運的蘇丹紅辣椒粉重新從香港輸台販售。

廣告 廣告

判決指出，李彥廷為公司負責人、吳正言為其前妻胞姊、謝冠玉為品管負責人，3人均明知蘇丹紅為工業用染劑，卻仍將驗出蘇丹紅的綠辣椒粉持續販售。

檢方追查，李彥廷透過前妻吳克明與吳正言設立多家公司，層層掩飾資金與貨物流向，掌控進口與銷售全鏈。自110年起至113年間，反覆犯行獲利數千萬元。當時搜索時，檢調便在吳克明住家天花板查獲2000多萬元現金，查扣財產合計逾1億3400萬元。

此外，李彥廷、吳正言、許駿霆、李盛光4人明知冬菜原產自大陸，仍偽標為台灣產地，自110年起至113年間銷售金額達710萬餘元。另還將大陸進口「香麻辣粉」換貼為「台灣製詹粉」，誤導詹醬公司下單委製，詐得1383萬餘元。

法院認為，李彥廷身為國內主要辣椒粉供應商，以家族掛名公司違法進口調味品，行為嚴重危害食品安全與消費者健康，量處4年徒刑，吳正言判刑2年4月、謝冠玉與許駿霆各判2年、李盛光1年4月。法院並科涉案津棧公司罰金600萬元、佳廣公司30萬元、廣元公司120萬元。全案可上訴。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦

太子集團「爆乳特助15萬交保」燦笑離開 網嘆：社會觀感很差

太子集團幹部豪奢生活曝！每月百萬包養酒店妹 1年1次遊艇趴選妃