賣「行李額度」10KG5千元 小心成犯罪集團肥羊

搭機出國時若行李重量不足，你會選擇直接向航空公司加購，還是用更便宜的價格向陌生人買行李公斤數？近日有留學生在網路上，以低價轉售自己的托運額度，強調不賺白不賺，但旅行業者提醒，若不慎被犯罪集團利用運送違禁品，恐怕會面臨法律責任。

有人在網路上兜售行李空間，喊出10公斤僅需約5000元，並宣稱可以一起幫忙托運。對於要搭長程航班前往歐美或紐澳的旅客來說，部分艙等原本就享有2件、每件23公斤的托運額度，有些乘客用不到，便想著能轉售賺點小錢。

然而多數旅客仍認為這樣的做法風險太高，寧可自行加購避免糾紛。主要因為國籍航空長程線加購行李，通常1件要價約200美元，折合台幣約6000元，因此留學生族群特別熱衷轉售額度，例如桃園飛墨爾本，每公斤10澳元折合約200元，23公斤約需4000元；也有人從德國回台以每公斤15歐元、約台幣550元出售，看似划算卻潛藏風險。

旅行社業者提醒，一旦托運行李中被查出違禁品，行李掛在哪位旅客名下，責任就算誰的。若有心人將毒品或危險物藏於夾層，即使賣家要求開箱檢查，也不可能完全確認內容物。買家則面臨另一問題，若行李延誤或遺失，航空公司只承認掛名旅客的權益，實際寄放物品的買家無法申請理賠。

旅遊達人也提醒旅客，在機場應遵守三不原則：不拿、不碰、不代。千萬不要貪小便宜，以免成為犯罪集團的運送工具，最終付出遠比機票與行李費還昂貴的代價。

