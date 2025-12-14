賣1折棒球手套騙錢！詐團囂張嗆「爽賺幾十萬」 警方要查了

彰化鹿港一家知名運動商品店遭到詐團冒用。圖／翻攝自Threads

日前有詐騙集團在Threads中冒用彰化鹿港一家知名運動用品店的名號發文，表示因經營不善面臨倒閉，全場棒球手套1折處理。結果有不少民眾信以為真，遭到詐騙。對此，鹿港分局強調，已請遭冒用的店家報案，後續將依法偵辦。

近日有不肖人士在Threads中發布貼文，冒充是彰化鹿港一家運動用品商店，表示「本店因經營不善面臨倒閉破產，全場棒球手套1折處理，郵寄或來店裡選購」。對此，有民眾信以為真，遭到詐騙5萬元，驚覺受害後在Threads發文表示，「請各位朋友不要再受騙了，我們被騙5萬元，現在正在警察局報案做筆錄」。

受害者的貼文曝光後，詐騙集團竟還在底下回文，表示「沒錯這個人就是我，這麼假的東西也有人信」，還嗆聲說報警、做筆錄沒有用，天天播詐騙新聞，還有人被騙，不該是你自己的問題嗎？「錢我都花完了，快去報警，快讓警察抓我，我好害怕呀」，最後透露詐騙金額，聲稱發1篇文章就賺進幾十萬。

詐團聲稱已經賺進幾十萬。圖／翻攝自Threads

詐騙集團繼續說，「最可笑的就是明明報警，也做了筆錄，我還是在這裡詐騙，粉絲都漲了不少，關鍵是IG可以隨便用，你們真的好可憐哦，也謝謝老闆的5萬塊，我會認真花的，不會浪費您的血汗錢」，還要網友好好思考，免費送、低於市場價格的商品，「為什麼要讓給你？」

對此，鹿港分局強調，詐騙集團冒名行騙，目前已經請業者來報案，後續將會依法偵辦。另外，遭到冒名的店家透露，這已是第二次遭到冒名，之前是有詐團冒用店家圖片，說要結束營運出清商品，但並未提供店內地址。這次的詐騙集團則有公布店名、地址、電話，導致這兩天都有上百通電話詢問，提醒民眾多加提防，千萬別上當。



