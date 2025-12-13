賣1折棒球手套騙錢！詐騙者酸被害人報警沒用…爽喊：1個月賺幾十萬

記者吳泊萱／綜合報導

有民眾在網路買1折棒球手套被詐騙5萬元，發文示警反遭詐騙者留言嘲諷。（圖／翻攝自Threads）

網路購物詐騙越來越猖獗，近日有不肖人士在網路平台冒用彰化鹿港一家知名體育用品店名號，誆稱經營不善快倒閉，「全場棒球手套1折處理」，有民眾被詐騙5萬元後報警處理，並發文示警。沒想到詐騙者竟高調回文嘲諷，「這麼假的東西也有人信，我要笑死了」，嗆被害人報警沒用，錢早就花完了，還狂酸「台灣的垃圾警察，還沒辦法抓到我」。

詐騙者留言嘲諷被害人報警沒用，錢早就花光了。（圖／翻攝自Threads）

近日有受害網友在社群平台《Threads》發文示警，「請各位朋友不要再受騙了，我們被騙五萬元，現在正在警察局報案做筆錄」，表示在網路上看到彰化鹿港一家知名體育用品店，稱經營不善快倒閉，棒球手套只賣1折，結果匯款卻被騙。

沒想到文章曝光後，詐騙者竟高調現身回文，直言「沒錯，這個人就是我，這麼假的東西也有人信，我要笑死了」，嘲諷被害者報警沒用，台灣3個月被詐騙36億，有追回來一分錢嗎？接著又說天天播詐騙新聞，還有人被騙，不該是你自己的問題嗎？「做筆錄有什麼用，錢我都花光了」，快去報警，快讓警察抓我，我好害怕呀！嗚嗚嗚，怕死人了啦！

詐騙者高調回文，嗆聲報警也抓不到他，他還在詐騙。（圖／翻攝自Threads）

隨後詐騙者又繼續爆料，表示不只一個人被騙，還有其他人被騙，「一篇脆文賺了幾十萬」，說你們傻還是可憐，免費的東西，輪Ｘ也輪不到你，真的好傻好天真，「台灣真是詐騙天堂，愛死你們了」。

詐騙者高調回文，嗆聲報警也抓不到他，他還在詐騙。（圖／翻攝自Threads）

眼看網友回文熱烈，詐騙者再度嘲諷，最可笑的就是明明報警也做了筆錄，「他還在這裡詐騙，粉絲還漲了不少」，IG還可以隨便用，感謝老闆的5萬塊，他會認真花，不會浪費老闆的血汗錢。

緊接著詐騙者再次開地圖砲，點名「台灣的垃圾警察，還沒辦法抓到我，不自身找問題，都在關注他幹嘛」，有時間不如去科普詐騙套路，避免家人朋友被騙，甚至還提醒網友好好想想「免費送的、低於市場價的」，為什麼要低價讓給你？

