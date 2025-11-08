賣12歲女兒到東京按摩店接客！泰籍母人在台灣 台警協調送人返國

狠心的母親將未成年女兒推入火坑！一名泰國籍母親今年6月將年僅12歲的女兒帶到日本，將她丟包在東京一家按摩店後離開日本，少女被迫在按摩店接客，直到少女求助整起事件才曝光。泰國警方指出少女母親目前人在台灣，將與台灣方面協調，讓母親返回泰國接受調查，而我國警方證實日前在桃園因賣淫被拘留，目前交由移民署收容，將擇日遣返。

女童遭狠母「推下海」求助 曝日最年輕人口販賣案

在日本東京經營按摩店的男子和30多歲泰籍女員工前兩天被警方逮捕，因為他們涉嫌讓未成年女子在按摩店接客。警方調查發現，一名原本在泰國上學的12歲泰國籍少女，今年6月隨母親來到日本，被帶到按摩店丟包後，母親隨即離開日本，而老闆要女孩為顧客提供性服務，直到9月少女向東京有關單位求助，整起案件才曝光。

少女的母親過去多次往返日本台灣和越南等地，累積出入境紀錄達27次，長期在外打工的她，與少女幾乎不曾共同生活。沒想到竟狠心將年僅12歲的女兒推入火坑，是日本警方迄今為止破獲的最年輕的人口販賣案件，東京警視廳強調會確保女孩安全回家。

泰母桃園賣淫被拘留！現移民署收容中 將擇日遣返

泰國警方指出，該名少女母親目前人在台灣，不確定是否為刻意逃亡，將與台灣方面協調，讓母親返回泰國接受調查。而我國警方證實，這名母親離開日本後就來台灣，日前在桃園因賣淫被拘留，目前交由移民署收容，刑事局也請駐日和駐泰代表詢問當地警方相關狀況，並將擇日遣返。

