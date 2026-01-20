賣3700元才賺750元？店家PO外送平台撥款金額 釣出一票苦主曝真相

許多店家藉由與外送平台合作拓展客源、增加收入，不過，外送平台的抽成、廣告機制卻也讓店家增加不少成本。外送示意圖。廖瑞祥攝



外送點餐成為現代人生活的一部分，許多店家藉由與外送平台合作拓展客源、增加收入，不過，外送平台的抽成、廣告機制卻也讓店家增加不少成本，近日傳出有雞蛋糕業者做了14單才收到平台付款750元，也有人曾經開飯捲店扣完一切後，一根淨利1塊錢，引發網友熱議。

有一家雞蛋糕店老闆19日在社群Threads曬出自己近1個月接了外送訂單14單，雖然銷售額總計3715元，卻僅收到平台付款750元，讓他忍不住感嘆：「看到撥款金額真的笑出來，只能說，我到底在幹嘛？」

這則貼文引發熱烈討論，網友紛紛留言說：「賣3700多，只賺到750？這個根本做身體健康的⋯賺的都給別人了」、「好扯，一單算他外送員給60塊好了，14單840，平台至少賺了2000以上」、「突然覺得店家比外送員還慘」。除此之外，有網友分享：「曾經跟朋友一間開了間飯卷店，外送的利潤真的可憐到連便當都吃不上，扣完一切，一根淨利1塊錢。」

其他經營店家的網友細看帳單項目，建議他「千萬不要下廣告」，且要定期去檢查是否被偷開廣告，「本人開店至今，已被偷開兩次」，釣出其他店家也有同樣經驗：「真的耶，有一次被偷開廣告，每個月被扣好1000多塊，半年了才發現，還想說是哪一次自己手滑到打開廣告，但印象中是沒有啊！」、「有一次我也不知道為什麼廣告被打開，而且曾經我就知道不能開，第一次有發現，所以止損了，第二次沒發現，結果賺了1萬多，只拿到1千出頭。」

對此也有網友建議：「韓國政府出手把平台壓到2-8%（商家營業額越低抽越少）商家、外送員、消費者都受惠，才是一個好的循環」、「只能期望外送專法未來能讓這些平台業者乖一點⋯⋯整天用這種殺雞取卵的方式獲利，根本都是吸消費者、店家、外送員的血來的」。

