賣400克金條借友63萬 見金價大漲要他還翻倍！法院判決出爐

男子賣400克金條借友人63萬，見金價大漲要對方按現值償還。（示意圖／翻攝自pixabay）

大陸遼寧省一名男子將400克金條變現後借給朋友人民幣14萬元（約新台幣63萬元），隨後因金價上漲，竟要求按現值30萬元（約新台幣135萬元）償還，引發糾紛。法院審理認為，雙方出售金條後實際交付的是現金，債務性質為現金借款，駁回出借人上訴，判令借款人償還本金及利息。

《極目新聞》報導，老王（以下皆為化名）與小王曾為朋友兼雇傭關係。2022年4至5月，老王將14萬元現金借給小王，並於2024年底轉化為借款。2024年12月22日，雙方簽訂借據，約定小王借款共計人民幣37.4萬元（約新台幣168萬元），並承諾於2025年1月21日前還清。

2025年2月，小王另出具欠據，稱欠老王建行金條400克（純度99.99％）。期間，小王陸續還款31.9萬元，並使用老王的信用卡等借款6萬6,670元（約新台幣30萬元）。一審法院認定，雙方存在合法民間借貸法律關係，小王尚需償還本金5.5萬元（約新台幣24.8萬元）及逾期利息，並返還信用卡借款。

老王不服一審判決提起上訴，主張自己出借的是400克金條，而非變現後的14萬元現金，並以金條當時市價約30萬元要求抵債。借款人則辯稱，雙方出售金條後，實際借給他的僅為14萬元現金，分3次轉帳。

錦州市中級法院審理認為，本案爭議焦點在於出借的是金條還是現金。根據借據及事實，雙方是共同出售金條，並非將金條直接交付，取得售金後分次轉帳給小王。因此，實際交付的為現金而非黃金。法院認為，民間借貸認定應以實際交付為準，本案債務性質為14萬元現金借款。最終，二審法院駁回老王上訴，維持一審判決。法院強調，民間借貸以交付實物或現金為準，出借人不能因市價波動要求按現值增額償還。

