賣75億實登卻僅2億！股東檢舉「雲宇宙」交易灌水 中工三大聲明反擊
記者陳韋帆／台北報導
中工(2515)今（2）日被股東黃文泰向金管會與證交所具名檢舉，112年與鴻海子公司鴻運科簽署 75 億元的MOU屬意向書，未有法律拘束力，卻對外宣稱「已銷售」，恐造成投資大眾對公司營收挹注誤判。中工也發布三大聲明反擊澄清，強調合規、資訊透明，且目前依工程進度履約中，若有惡意散佈不實資訊不排除採取法律行動。
中工三大聲明原文如下：
針對今日（2月2日）媒體報導有關股東黃文泰向主管機關檢舉「中工雲宇宙AI園區」不動產交易資訊揭露落差一事，本公司（中華工程，股票代號2515）為維護投資大眾權益及公司商譽，特此嚴正澄清。
一、 交易程序合規，資訊公開透明
本公司重申，針對「土城雲宇宙AI園區」之交易案，早於民國112年10月12日即已發布重大訊息，明確公告與鴻海集團旗下鴻運科簽署「房屋及車位預購意向書（MOU）」，交易標的包含廠房約12,747坪及車位300個，總金額約新台幣75.49億元。
二、 依工程進度履約，絕無隱匿
依據雙方簽署之MOU內容及年報揭露資訊，該意向書效力持續至完工交屋結算日止。目前本案正如期進行中，預計於今年（2026年）年中至第三季分區取得使用執照；待權狀核發後，雙方始進入最終價格議價、簽訂正式買賣契約及點交付款程序。在取得執照與完成產權登記前，自無所謂「實價登錄」資訊，特定人士以目前查無實價登錄為由進行攻擊，顯係對不動產預售交易流程之惡意曲解。
三、 捍衛公司商譽，不排除法律追訴
本公司向來恪守上市櫃公司資訊揭露規範，該交易案進度與預期營收認列時程，均已多次對外說明清楚。對於特定股東無視客觀事實，藉題發揮、惡意散布不實資訊意圖影響股價或混淆投資大眾視聽，本公司深感不解。針對此類無端指控與攻擊，本公司將蒐集相關事證，不排除對惡意損害公司商譽者採取法律行動，以維護全體股東及公司之權益。
更多三立新聞網報導
中工建案銷售挨批灌水！雲宇宙賣75億實登卻僅2億 小股東憤而具名檢舉
獨家／台北人這樣退休！靠房價落差 他脫北賺2千萬「取回人生主導權」
新聞幕後／全台鳥籠化！新竹房價漲贏6都最誇張 一口氣道盡6年房市黑幕
十年暴漲一台國產車價格！房價漲不夠拿車位來湊 專家揭建商訂價秘辛
其他人也在看
25萬散戶進場後 台股三天跌掉1400點
聯準會準新主席消息一公布引發「華許拋售」，美股、金銀、比特幣全跌，台股盤中一度重跌逾680點，加權指數連跌三天共跌超過1400點，而據證交所資料顯示，上周五有交易人數迎來162.5萬人次的次高紀錄，而相較台股下跌前共新增25.58萬散戶進場，成為這一波連跌的「受災戶」，慘遭割韭菜。
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
記憶體急轉直下滿江綠！南亞科、華邦電全倒還會回來嗎？族群急殺「這原因曝光」跌破眼鏡
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股2日遭逢重挫，加權指數一口氣下殺逾400點、回測月線支撐，原本1月最火熱的記憶體族群瞬間從領頭羊變成重災區，盤面一片...
逾161萬人注意！國民ETF 00878宣布配0.42元 年化配息率7.48%
國泰永續高股息 00878 今（2）日公布最新一季配息，每受益權單位配發0.42元，以今日收盤價22.47元計算，單次配息率為1.87%，年化配息率為7.48%。00878將於2月26日除息，最後交易日為2月25日。
長江存儲傳提前量產！群聯、南亞科等10檔記憶體吞綠燈 華新同列16檔跌停股
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（2）日終場收在31,624.03點，跌439.72點或1.37%，盤後共計16檔個股落入跌停板。若以概念股分類，記憶體股本...
【Yahoo早盤】台股跌逾600點失守3萬2大關...分析師呂漢威：守住「這」點位無須悲觀
美國總通川普提名偏鷹派華許（Kevin Warsh）為下任聯準會主席後，黃金、白銀隨即分別崩跌11%、31%，加密幣與美股同步拉回。台股指數2日以下跌55.29點、32,008.46點開出後賣壓迅速湧現，盤中一度重挫473.6點至31,590.15點，失守3萬2千點整數關卡，並跌破5日與10日線。資深證券分析師呂漢威指出，短線關鍵看能否守住月線約31,395點附近，只要支撐未破，台股仍屬高檔震盪整理格局，無須過度悲觀。
外資大刀壓境 權值股走弱台股重挫下殺/記憶體族群團滅 低軌衛星升空發光/金馬年該抱還是跑？歷史數據給答案｜Yahoo財經掃描
美國市場受川普提名聯準會前理事華許出任Fed主席所引發的「華許效應」影響，投資人憂心未來貨幣政策轉向更為鷹派、縮表速度加快，加上關稅政策進度仍具不確定性，風險性資產承壓，黃金、白銀期貨下殺，四大指數同步走弱。道瓊工業指數下跌0.36%，那斯達克指數跌0.94%，標普500指數回檔0.43%，費城半導體指數則重挫3.87%，終止連續創高走勢，半導體族群成為賣壓重心。科技個股方面，市場對資本支出與估值修正的疑慮升溫，AI與晶片族群同步降溫，台積電ADR亦隨費半走弱重挫2.65%，未能撐住科技股氣氛。 除股市外，貴金屬與加密貨幣同步重挫。華許任命消息引發獲利了結與槓桿斷頭賣壓，白銀期貨單日崩跌31.4%，創逾40年最大跌幅，黃金期貨亦重挫11.4%；市場指出，白銀短線槓桿資金集中，在融資追繳壓力下加速下殺。幣市同樣承壓，比特幣一夕大跌7.5%，失守8萬美元關卡，資金對縮表與貨幣紀律轉向的疑慮升溫。 亞股方面同步承壓，日股、韓股重挫，走勢回檔明顯；港股下跌，上證指數同樣走弱，市場觀望氣氛濃厚，整體亞股呈現偏空整理格局。 台股方面，受到國際股市轉弱與外資大幅調節影響，加權指數今收盤下跌439.72點，收在31624.03點，跌幅1.37%，成交金額7416.78億元，市場風險意識明顯升高。權王台積電(2330)收盤下跌10元，成為拖累指數的關鍵因素；盤面權值股普遍承壓，電子族群走勢疲弱。相對之下，題材股成為資金短線停泊方向，低軌衛星概念股逆勢吸引買盤，BBU族群表現也相對抗跌，成為盤面少數亮點。整體來看，在外資賣壓未歇、國際變數升高下，台股呈現指數回檔、量能降溫、題材股零星撐場的整理格局。
大摩很看衰！這檔「1週收黑4天」三大法人齊丟6.1萬張 八大公股反向輸血1.3億元
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數上週（01/26～01/30）勁揚102.24點，收在32063.75點，週漲幅0.32%。針對記憶體族群走高，摩根士丹利（大摩）日...
收購題材點燃！「半導體元件廠」開盤即攻頂高掛逾3萬張買單 10檔個股逆勢漲停
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股四大指數上週五（1/30）全面走跌，其中費城半導體指數重摔321.92點。台股加權指數今（2）日則是跟隨疲軟，開盤下跌55.2...
最強記憶體！超車旺宏、晶豪科！「這檔三星夥伴」笑納百億訂單 5天炸噴57.8%外資天天寵
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導全球記憶體市場爆發缺貨潮，記憶體族群續強，非揮發性記憶體整合元件領導廠商旺宏（2337）週漲（1月26日至30日）33.91%；利基...
2月除息ETF登場 美三大就業指標出爐 投資人關注Fed利率路徑 外匯存底、外資淨匯入數據將揭曉｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在2月除息ETF登場，債券型年化配息率最高達9%；美三大就業指標出爐，投資人關注Fed利率路徑；以及外匯存底、外資淨匯入數據將揭曉，台股投資人緊盯資金動能。
電子五哥臉綠！廣達跌近3%最疲弱 緯創摔破130元大關 分析師示警：別擋山上滾石
受到美股大跌影響，台股今（2）日盤中重挫689.66點至31,374.09點失守月線，電子五哥包括廣達（2382）、緯創（3231）、和碩（4938）、仁寶（2324）、英業達（2356）同步回檔，其中廣達重摔近3%最疲弱，緯創亦跌破130元整數關卡。啟發投顧分析師郭憲政指出，緯創目前的股價結構「就像從山上往下滾的石頭，在尚未見底之前，不適合貿然去擋」。
0050 寫下「兆元」里程碑 元大投董座：台股複利趨勢成形 ETF市場發展點3方向
元大投信旗下市值型ETF元大台灣50（0050）達成「規模突破新台幣1兆元、受益
記憶體摔一片！華邦電等10檔打到跌停版 分析師1理由：能買但別重壓
記憶體族群受到美股拖累，今（2）日出現集體拉回，截至收盤，包括華邦電（2344）、南亞科（2408）以及群聯（8299）共有10檔遭打到跌停版，記憶體慘成台股重災區。分析師表示，目前可以考慮逢低布局，但留意農曆年前，短線上的波動會相對較大，因此不建議在此時重壓大筆資金。
熱門股／旺宏後起直追！ 大摩記憶體報告一次看
摩根士丹利最新半導體報告指出，成熟製程記憶體產業已進入上升循環第三季，資金將轉向股價落後族群。報告重申華邦電為首選，目標價130元；南亞科雖財測低於預期，但被視為進場點，目標價298元。大摩同步調升旺宏目標價至93元，因其延後3D NOR研發，轉攻eMMC滿載產能，預期2026年Q1獲利顯著轉強。力積電目標價上修至77元，受惠與美光合作切入HBM後段商機及資產處分，2026年EPS上看8.31元。然力積電面臨中國同業競爭加劇及消費性電子需求疲軟風險，需留意毛利率波動。此報告為記憶體市場後市提供關鍵洞察。
《熱門族群》吸金行情急轉彎 記憶體股跌停潮 一夕淪為市場提款機
【時報-台北電】台股在元月漲多後，受上週五美股全面走低影響，加上農曆春節長假將至，投資人抱股過年意願偏低，2月首個交易日指數持續回檔，盤中重挫逾500點，不僅失守32000點整數關卡，31500點支撐亦面臨嚴峻考驗。 其中，記憶體族群成為盤面重災區。受到美股記憶體大廠美光重挫影響，台股相關族群賣壓湧現，出現全面性下殺。華邦電（2344）、群聯（8299）盤中直奔跌停，南亞科（2408）失守300元整數關卡，力積電（6770）同步重挫約9%，旺宏（2337）亦大跌逾7%，竟是族群中跌勢「相對」較輕的個股。 此外，DRAM模組族群同步跳水，廣穎（4973）、品安（8088）、創見（2451）盤中皆亮燈跌停，市場恐慌情緒明顯升溫。 市場亦傳出中國大陸NAND Flash龍頭長江存儲科技位於武漢的新廠，原規劃時程提前，最快將於今年下半年進入大規模量產階段，引發市場對記憶體「超級循環」是否接近尾聲的疑慮。在利空消息發酵下，南亞科、華邦電、群聯等記憶體指標股開盤即承壓，資金快速撤出，盤面出現多檔跌停，原本吸金標的短線轉為「提款機」。（編輯：張嘉倚）
《台北股市》外資2天砍近千億！投信逆轉多 台股賣壓宣洩完了？
【時報-台北電】金馬年2月開局「馬上摔」，逼近農曆年封關倒數，加以「華許拋售」現象重創貴金屬閃崩，嚇壞市場湧現下車潮，一路瘋漲的記憶體竟淪提款機，衝擊台股重摔439點，日K連3黑跌掉近1180點，所幸觸及月線後收腳。今日外資(不含外資自營商)賣超481.1816億元，投信買超50.8003億元，自營商賣超104.9774億元，三大法人賣超535.35億元。 觀察籌碼面，上周台股無極限驚驚漲，距離33K僅4點！惟法人土洋不同調，外資單周加碼174.82億元，周五卻大舉出脫512億元，今日加空481億、列今年第二大，2天累計倒貨993億，投信翻多50億終結連26賣，成今日最大驚喜，自營商連4空、累賣351億。 台股2月開局出師不利，瀕臨月線保衛戰！受累聯準會新主席偏鷹、「華許拋售」引發黃金、白銀價格狂瀉，加以連噴數月的記憶體團滅湧現跌停潮，衝擊市場信心跟著崩壞，一度大跌逾700點、低見31359點，終場加權指數收黑439.72點、報31624.03，成交值縮至7404億元，保住月線大關。 記憶體及貴金屬概念成重災區，連噴數月的記憶體族群因長江存儲傳出提前擴產消息，集體大跳水出現跌停潮，華邦
目標價喊上550元！「矽晶圓廠」EPS上看26.85元 AI、記憶體、先進製程爆量需求點火
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於AI、記憶體、先進製程市場保持旺盛，矽晶圓需求有望在今年強勢回熱，並於明年持續成長，指標廠環球晶（6488）預計能...
高檔獲利攻略3／年前要用錢怎麼賣？ 台股ETF投資人調節順序一次看
農曆年台股封關前，多頭馬力全開，卻讓不少散戶陷入「賣與不賣都可能後悔」的情緒中。賣了怕繼續漲，不賣又擔心獲利縮水；究竟長線布局一籃子股票的台股ETF投資人，在指數持續創高下，現階段該持續抱緊，還是落袋為安？
白銀暴跌30%後還沒跌完？分析師警告最慘恐下68美元、三大關鍵觀察點
白銀價格在美元走強與聯準會人事消息衝擊下單日暴跌逾 30%。資深分析師警告，修正恐未結束，若交易動能、供給與期貨未平倉量出現變化，銀價最慘可能下探每盎司 68 美元。