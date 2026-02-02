賣75億實登卻僅2億！股東檢舉「雲宇宙」交易灌水 中工三大聲明反擊

記者陳韋帆／台北報導

中工今日被股東黃文泰向金管會與證交所具名檢舉，質疑建案「雲宇宙」交易灌水，中工發布三大聲明反擊。（圖／中華工程提供）

中工(2515)今（2）日被股東黃文泰向金管會與證交所具名檢舉，112年與鴻海子公司鴻運科簽署 75 億元的MOU屬意向書，未有法律拘束力，卻對外宣稱「已銷售」，恐造成投資大眾對公司營收挹注誤判。中工也發布三大聲明反擊澄清，強調合規、資訊透明，且目前依工程進度履約中，若有惡意散佈不實資訊不排除採取法律行動。

中工三大聲明原文如下：

針對今日（2月2日）媒體報導有關股東黃文泰向主管機關檢舉「中工雲宇宙AI園區」不動產交易資訊揭露落差一事，本公司（中華工程，股票代號2515）為維護投資大眾權益及公司商譽，特此嚴正澄清。

一、 交易程序合規，資訊公開透明

本公司重申，針對「土城雲宇宙AI園區」之交易案，早於民國112年10月12日即已發布重大訊息，明確公告與鴻海集團旗下鴻運科簽署「房屋及車位預購意向書（MOU）」，交易標的包含廠房約12,747坪及車位300個，總金額約新台幣75.49億元。

二、 依工程進度履約，絕無隱匿

依據雙方簽署之MOU內容及年報揭露資訊，該意向書效力持續至完工交屋結算日止。目前本案正如期進行中，預計於今年（2026年）年中至第三季分區取得使用執照；待權狀核發後，雙方始進入最終價格議價、簽訂正式買賣契約及點交付款程序。在取得執照與完成產權登記前，自無所謂「實價登錄」資訊，特定人士以目前查無實價登錄為由進行攻擊，顯係對不動產預售交易流程之惡意曲解。

三、 捍衛公司商譽，不排除法律追訴

本公司向來恪守上市櫃公司資訊揭露規範，該交易案進度與預期營收認列時程，均已多次對外說明清楚。對於特定股東無視客觀事實，藉題發揮、惡意散布不實資訊意圖影響股價或混淆投資大眾視聽，本公司深感不解。針對此類無端指控與攻擊，本公司將蒐集相關事證，不排除對惡意損害公司商譽者採取法律行動，以維護全體股東及公司之權益。

