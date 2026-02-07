賣78塊金磚現賺3.9億 英皇娛樂酒店揭用途

澳門英皇娛樂酒店售出黃金大道的78塊金磚。（圖／翻攝自英皇娛樂酒店 臉書）





澳門英皇娛樂酒店的大廳擁鑲嵌著78塊黃金大道，日前驚傳消失，近日官方證實，已將鋪設於大道地面的多塊金磚全數出售，交易價為起初購入價的10倍。

英皇娛樂酒店賣金磚賺3.9億元

根據《香港01》報導，英皇娛樂酒店的黃金大道由78塊、總重量達78公斤的瑞士999.9千足純金鋪設而成，每塊金磚皆擁有獨立編號以彰顯其珍貴性。儘管如此，這批金磚在2025年9月的財務報表中仍以購入成本列為物業、廠房及設備，並成為吸引賭客與遊客的重要亮點，而金磚最初購入價約940萬港元（約新台幣3680萬元），如今售價已高達9970萬港元（約新台幣3.9億元）。

廣告 廣告

英皇娛樂酒店黃金大道多塊金磚全數出售。（圖／翻攝自Vista看天下 微博）

英皇娛樂酒店表示，過去20年為了英皇娛樂酒店內賭場營造奢華華麗的氛圍、提升品牌形象，特別將多塊金磚鋪設於酒店大堂主要通道，成功吸引大量人流。隨著公司終止博彩業務後，正積極規劃新的娛樂與休閒設施，以提升整體服務體驗並拓展收入來源，由於相關區域即將進行翻新與重新規劃，該批原作為室內設計與陳設的一部分的金磚，已不再符合未來的酒店主題。

為考量當前市場環境及金價處於高位，董事會認為，出售金磚是釋放資產價值的良機，同時也能節省相關的保安與保險成本。英皇娛樂酒店指出，出售所得的淨款項將用於強化集團財務體質，並在合適的投資機會出現時投入發展。

英皇娛樂酒店黃金大道多塊金磚全數出售。（圖／翻攝自Vista看天下 微博）

更多東森新聞報導

川普公開力挺高市早苗 預告：期待在白宮歡迎妳

德國柏林暴雪、凍雨夾擊！機場航班大亂

川普稱「我應該可去天堂」 為完美的人做很多事

