賤兔主廚回鍋？Netflix《黑白大廚2》隱藏白湯匙是第一季2大遺珠





100位韓國料理界大亂鬥揭開序幕！Netflix料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰2》在近日開播，除了米其林三星級主廚安成宰以及韓國廚神白種元2大評審再度回歸坐鎮，由時第一季獲得廣大成功，第二季不只匯集全韓國的料理好手，多位在國外打響名號的「韓國之光廚師」也報名參戰，甚至還有「隱藏版參賽選手」。

《黑白大廚2》新制度震驚全場

「2大隱藏白湯匙」真面目公開

《黑白大廚2》延續第一季的20位黑湯匙VS 80位白湯匙競賽設定，不過這一季首集公開的白湯匙只有18位，特別新增了「隱藏白湯匙」嶄新制度，直接在「黑湯匙首輪比賽環節」才公開2位神秘參賽者的真面目，來自上一季的人氣話題主廚「金度潤」以及「崔康祿」！

「是我啊，紫蘇油！」一句話被做成梗圖紅遍全球的崔康祿主廚，曾經奪下《廚神當道韓國版》第二季冠軍、成為《拜託了冰箱》廚師班底，在第一季結束用狂吸高人氣，擅長燉煮料理的他決心再度挑戰自己，另一位金度潤則因為特色外貌被台灣網友封為「賤兔主廚」，身為麵首爾、潤首爾兩間知名米其林餐廳的營運者，將拿出「麵食」大絕招以奪冠為目標雪恥回鍋。

不過2位隱藏白湯匙的第二次挑戰可不容易，不但得跟「降級」與黑湯匙一起挑戰第一輪競賽，還必須同時通過白種元、安成宰2位評審的鑑定，只要有一方評選為「淘汰」，就無法晉級下一關，而且會影響到黑湯匙的「晉級人數」，高難度賽制讓其他參賽者也表示：「隱藏白湯匙的階級似乎比黑湯匙更低了！」至於2人是否有順利晉級，請鎖定《黑白大廚2》的播出內容吧！

