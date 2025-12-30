「賤兔主廚」來台！金度潤被問《黑白大廚2》冠軍人選 鬆口全說了

記者宋亭誼／台北報導

金度潤以招牌瞇瞇眼亮相。（圖／記者宋亭誼攝影）

韓國米其林星級主廚金度潤（Kim Do-yoon），在Netflix料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》憑藉一雙招牌瞇瞇眼而爆紅，還因此獲封「賤兔主廚」。節目中金度潤主動選用台灣阿舍乾麵入菜，令人又驚又喜，如今雙方更合資推出全球品牌「DOKIM」，預計於2026年第一季正式進軍市場。

金度潤簽名。（圖／記者宋亭誼攝影）

金都潤今（30）日在品牌合資記者會分享，他初次品嚐阿舍乾麵便印象深刻，除了麵體本身好消化，再者是麵條不含多餘的添加物，「有些麵吃完會特別口渴，必須一直喝水，但阿舍乾麵不會。」金度潤指出，韓國歷經戰爭後，麵粉多仰賴進口，且當地人普遍偏好有嚼勁的麵條，然而，他想讓韓國人了解麵條的口感並非只有一種，而他也深信阿舍乾麵的多重風味與口感絕對能讓大眾感到驚艷。

金度潤在現場炙燒烏魚子，作為料理配料。（圖／記者宋亭誼攝影）

另一方面，被問到《黑白大廚》第二季冠軍人選時，金度潤坦言自己第一季完全沒看，第二季也是因為好友才看了第四集至第七集，所以難以判斷誰最有機會奪冠。「DOKIM」預計將於2026年第一季率先在台灣與韓國同步亮相，並計畫擴展至全球市場。

