賤招！訂客運10個位子 出發前取消9個…原因曝光真下流

日本長途客運相當發達，價格又便宜，尤其是夜間巴士，不僅是許多民眾長途移動的首選，也有許多觀光客特定訂為體驗豪華的舒適感，還上網發文分享心得。不過，近年日卻出現一些乘客使出「賤招」，為了避免和其他乘客相鄰而坐，竟然在訂票時，預先多訂好幾個位子，到出發前一刻才取消，這樣隔壁就不會有人坐，訂票人就能享受更舒適的座位，造成客運公司的損失。

據日媒讀賣新聞報導，為了避免與他人相鄰而預訂兩個長途巴士座位，然後在上車前取消預訂，這種被稱為「拼座」的行為越來越多，客運公司已經開始採取提高退款手續費等措施來避免這種情況發生。隨著年底假期返鄉高峰的臨近，政府相關單位也呼籲民眾「遵守道德規範」。

在東京都會區營運巴士的JR巴士關東（東京）公司的銷售代表藤原翔說：「如果這種麻煩持續下去，我們的營業額可能會變得更差。」這間公司在2022年就注意到這種「座位共享封鎖」的情況，他們表示，發現越來越多的人預訂了自己座位旁邊或後面的2到4個座位，然後在搭乘前，取消除1個座位以外的所有預訂。當時正值新冠疫情肆虐之際，人們認為這是為了避免身處人群密集的環境。

然而，即使新冠疫情消退之後，「拼座」的做法依然存在。許多獨自搭乘客運的人覺得在長時間旅行時，身邊的座位沒有人，會感到更自在。甚至曾經有乘客預訂了10個座位，然後在最後一刻取消了9個座位！

報導指出，這種「拼座」模式不僅會造成客運公司無法獲得應有的票價收入，還會阻礙其他想乘車的乘客。今年4月，該公司在其官方X帳號上呼籲「絕對停止這種行為」。藤原翔表示：「在返鄉高峰期，由於乘客都在等待取消的座位，座位很快就會被佔滿，因此拼座模式毫無意義。」但他補充道：「提前計劃返鄉行程的家庭無法預訂座位，被迫尋找其他交通方式。我希望大家在訂位時能夠體諒他人。」

會造成拼座」其中一個原因是因為長途客運的退款手續費，相對其他交通方式來說較為低廉，例如東海道新幹線，當日退票費只要日幣220元（約新台幣44元），指定席特快車票則為票價的30％。以東京-新大阪線路為例，這筆費用約為日幣2000元（約新台幣402元）。

另一方面，長途客運票價相對便宜，有些巴士公司只收取日幣100元（約新台幣20元）的固定退款手續費。雖然這能讓乘客靈活更改預訂，但也有可能被一些人利用來「拼座」。

針對這種情況，多間客運公司都決定調高退票手續費。今年4月，JR關東巴士將東京至大阪線路的退票手續費從票價的20％提高到30％，適用於出發前一天或當天辦理的退票。本月1日，富士急巴士（山梨縣）將東京至富士五湖線路的退票手續費從之前的日幣100元提高到票價的50％，適用於出發前一天或當天辦理的退票。營運往返九州巴士的西日本鐵道（福岡市）也於去年12月將開往東京的特快巴士的退票手續費從之前的日幣110元（約新台幣22元）提高到票價的50％，同樣適用於出發前一天辦理的退票。

也有人指出，網路預訂的廣泛使用使得取消預訂變得更加容易，這也是導致「拼座」的因素之一。高速公路巴士營銷協會會長龍一先生說：「在櫃檯或電話裡臨時取消車票很尷尬；能夠輕鬆在網路上取消車票，無疑降低了人們佔座這種行為的心理門檻。」

專門處理消費者糾紛的律師越田雄樹紀指出：「撒謊和干擾商業運營，可能構成以欺詐手段妨礙商業活動。客運公司或許可以就其本應獲得的利潤損失提出賠償要求。」但有些臨時取消的情況是不可避免的，例如同伴突然生病。律師表示：「很難證明從一開始就有阻礙其他乘客搭乘的意圖。」但他補充道：「在嚴重的情況下，請注意，即使您支付了退款手續費，您也可能要承擔法律責任。」



