賤賣國安！海陸中士21萬洩總統行程 阿公痛哭：怕學壞才送當兵

社會中心／綜合報導

中士為了21萬出賣台灣，拍片投共被起訴。（示意圖／pixabay）

海軍陸戰隊一名陳姓中士因深陷債務危機，遭中國人士吸收淪為共諜。陳男不僅拍攝手持五星旗的效忠影片，更將AAV7兩棲突擊車參數、漢光演習機密及總統視察行程，以新台幣 21 萬元的低價賤賣給中方。橋頭地檢署偵結後，依《貪污治罪條例》及《國安法》將其起訴並求處重刑。陳男住在南投的外公得知後數度哽咽，感嘆本是怕孫子學壞才鼓勵從軍，豈料竟落得賣國下場。

據檢警調查與親友透露，陳姓中士出身南投單親家庭，由外公一手拉拔長大。外公受訪時語帶哽咽表示，陳男國中畢業後，家人因擔心他年少懵懂誤入歧途，特地將他送到外地求學，高中畢業後更引導他投身軍旅，期盼職業軍人的穩定收入能讓他過上安穩生活。「真的想不通，當初是怕他學壞才叫他去當兵，怎麼現在變成共諜？」外公對於外孫捲入賣台案件，感到既震驚又心痛。

親友指出，陳男雖已服役近10年，理應有一定積蓄，但他長期喊缺錢，存款幾乎見底，甚至向地下錢莊借貸。儘管家人與同袍知情後曾出手協助還債，但陳男始終對金錢流向三緘其口。檢方研判，正是這股龐大的經濟壓力，成為他遭中共勢力滲透、一步步走向「賣台換錢」不歸路的關鍵主因。

回顧案情，陳男自2017 年起在海軍陸戰隊服役，官拜中士。因急需資金填補缺口，他於去年1月透過網路結識一名暱稱「吉祥」的中國籍人士。為取得對方信任以換取報酬，陳男於同年2月至3月間，竟配合指示在自家拍攝影片，手持五星旗宣示效忠，並口頭承認台灣隸屬於中國。

在確認陳男已無底線後，該名代號「吉祥」的人士於4月18日及21日，分2次匯款共新台幣20萬元。食髓知味的陳男隨即利用職務之便，以手機拍攝AAV7兩棲突擊車的性能諸元、保養紀錄簿等機密檔案，透過加密通訊軟體Telegram傳送給對方；甚至連漢光演習的調研內容及軍用無人機回報格式等重要軍事文書，也全數外洩。

更為嚴重的是，陳男為獲取額外報酬，竟將國家元首的安危視為籌碼。去年7月15日，他掌握總統將視察左營營區的極機密行程，隨即透過LINE將資訊洩漏給「吉祥」，僅換得區區1萬元酬勞。

橋頭地檢署檢察官偵辦後認定，陳男身為現役軍人，本應保家衛國，卻因貪圖私利嚴重損害國家尊嚴，頻繁洩漏軍事機密與元首動向，對國家安全構成巨大威脅。全案偵結後，依《貪污治罪條例》違背職務收受賄賂罪及《國家安全法》為中國地區洩漏交付公務秘密文書等罪嫌提起公訴，並建請法院從重量刑，以儆效尤。

