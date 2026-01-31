賦予公仔獨特「靈魂」，創意點子攜手野獸國搶進AI玩具賽道

隨著人工智慧（AI）加速融入實體世界，玩具似乎是給予陪伴功能、情緒價值的理想載體。想從「個體販售」轉向可支持訂閱收入的「關係經營」，台灣玩具龍頭野獸國攜手直播科技老將創意點子，如何破解連美泰兒也感到棘手的AI玩具變現方程式？

平時靜置在架上展示，或帶出門擺拍的人偶玩具，也能以忠實角色設定的方式與收藏玩家對話。這是技術上已經可以辦到的事，但為什麼至今大眾未能將這樣的互動性玩具拿在手中？

歷經大約一年的探索與研發，直播起家的軟體科技公司「創意點子」與台灣玩具龍頭「野獸國」認為他們已經有了初步的答案。關鍵就在合法授權的資料庫與客製化的小模型，讓玩具只活在自己的故事宇宙裡，可與收藏家互動、經營陪伴關係，而不會「越界」提供危險資訊。

創意點子成立於2012年，透過阿里巴巴等電商平台成為中國最大的直播帶貨技術供應商，手中掌握多項相關專利，還有大量影音資料。在此基礎上，創意點子近年轉向AI視覺研發，擁有自訓語音、影像模型的能力。

創意點子執行長陸意志解釋，人工智慧在商務辦公場景之外的應用，具有龐大市場潛力。這呼應近年所謂「實體AI」的趨勢，具有陪伴、情感互動功能的AI玩具亦是一環。

創意點子創辦人陸意志，展示獨家專利高效能AI晶片。創意點子提供

玩具「AI升級」之路充滿安全隱憂

能說話的玩具存在已久。早在1960年，美國玩具大廠美泰兒（Mattel）就推出拉繩說話人偶「Chatty Cathy」，能隨機說出11句預錄好的短句。在生成式AI模型加持下，玩具人偶能進行流暢、自然而非預設的對話，但背後的安全風險也隨之遽升。

近期市面上許多「AI玩具」是接入OpenAI等模型開發商的通用模型，再掛上適當的「護欄」，確保對話安全性。但根據《NBC》、美國公共利益研究集團教育基金會（PIRG Education Fund）等機構測試，這些護欄並非萬無一失。尤其是互動時間愈長後，護欄愈容易鬆動，可能告知使用者如何找到家裡的刀具、點燃火柴的方式，甚至是討論性話題。

這類AI玩具的家長監護功能尚不完善。再加上模型傾向取悅、挽留使用者，延長互動時間的性質，可能導致情感面的過度依賴。廠商可能透過玩具蒐集用戶對話、行為資料的隱私風險，也已受到監管機構關注。

種種挑戰，讓2025年中宣布與OpenAI戰略合作的美泰兒，未能實現2025年內推出新合作產品的計劃，並重申目標族群會是較年長的使用者。

另一玩具大廠樂高則是直接選擇不採用生成式AI。研發八年、3月即將推出的「智慧玩」（smart play）積木套組藏有客製化ASIC晶片、感應器、定位與無線充電系統。外觀與一般積木無異，卻能根據彼此位置以及玩家動作，發出非預錄的音效，提升積木與使用者的互動性。

研發八年、3月即將推出的「智慧玩」（smart play）積木套組藏有客製化ASIC晶片。取自樂高官網

嚴守人物設定，玩具商也搶進訂閱制收入

面對如此難處，創意點子與野獸國發展AI玩具的進路是針對野獸國較年長的主力客群，打造僅限於特定人物角色的客製化小模型。由野獸國提供合法授權的訓練資料，讓驅動自家公仔的模型嚴守角色人設，只活在自己的故事宇宙中，無法說出自己不應該知道的資訊。

陸意志比喻，這就像是用一個「金鐘罩」把模型鎖在自己的世界觀裡。嚴守版權規定的野獸國亦解釋，如果原作只連載到第十集漫畫，角色玩具「就只會講到這十集漫畫的內容」。

為了嚴守人物設定，野獸國董事長楊詠喨亦排除在對話中置入廣告的可能性。例如，玩具不會因應地區促銷活動，鼓勵使用者去聯名咖啡廳消費。

楊詠喨解釋，野獸國找上創意點子研發新一代AI玩具的初衷是「想要做一個大家會喜歡的玩具」，不只有展示的意義。對野獸國來說，為玩具加裝「AI大腦」，一方面是進攻國際市場時的差異性優勢，另一方面也帶來前所未有的持續性收入。

圖右為野獸國董事長楊詠喨。創意點子提供

傳統上，玩具商只在賣出玩具時獲得收入。但若消費者願意為了培養出互動習慣的收藏品付費訂閱雲端的AI大腦，玩具商就能持續獲得訂閱收入。

楊詠喨舉例，這可能是為了獲得連載中的內容更新，或只是延續互動關係。一個可能的販售計畫是玩具本體綁定前3～6個月的AI服務，在這之後若選擇不訂閱AI服務，就會變回無法互動的普通玩具。

玩具結合AI的技術可能性很多，楊詠喨直言，這段時間以來主要任務就是收攏發散的想法，找出成本合理、功能具有吸引力，又能把法律風險壓到最低的作法。

他透露，目前一大卡關之處，其實是與版權方的合約協調。AI玩具訂閱制是新出現的商業模式，現行合約沒有明訂訂閱費是否也要回繳部分金額給版權方，「這也是我們在與版權方討論的。」

目前較為明朗的發展方向，是這款AI玩具將先從日系IP的單一角色出發。鎖定的是15歲以上的消費者，售價會壓在2000元台幣以下。目標是在2026年間成功推出。

與此同時，正計畫IPO的創意點子首次進軍大眾硬體消費品市場，認為實體AI還有龐大發展機會。陸意志尤其看好視覺模型在工廠應用、老年照護等應用。他也指出，在現今地緣態勢中，北美對中國模型較為戒慎，「其實給了台灣很大的機會」。

即便監管法規未明，AI融入日常物件的未來已經逐步到來。具有「人物設定」的消費品如何在娛樂價值、情感依賴性與隱私安全之間尋求平衡，將是這場商業實驗能否開啟下一個兆元市場的挑戰。