賦予彈性！牌照稅法修正三讀 二親等內親屬車籍同身障者戶籍免牌照稅

[Newtalk新聞] 立法院今（13）日召開院會，通過《牌照稅法》第 7 條修正，明訂因身心障礙情況，致無駕駛執照者，其本人、配偶、同一戶籍二親等以內親屬所有，或二親等以內親屬所有且車籍地與該身心障礙者戶籍地相同，供該身心障礙者使用的車輛，每一身心障礙者以一輛為限。

修正三讀前，現行使用《牌照稅法》第 7 條第 1 項關於交通工具免徵使用牌照稅的條文，共有 11 款規定，其中第 8 款明定，供持有身心障礙手冊或證明，並領有駕駛執照者使用，且為該身心障礙者所有的車輛，每人以一輛為限；因身心障礙情況，致無駕駛執照者，其本人、配偶或同一戶籍二親等以內親屬所有，供該身心障礙者使用的車輛，每一身心障礙者以一輛為限。

今日立院三讀通過《牌照稅法》第 7 條的國民黨立委林思銘、賴士葆、民進黨立委吳秉叡、郭國文、李坤城等 5 人再修正動議條文，賦予身障者增加使用上的彈性。

林思銘在初審時則認為，應就提供該身心障礙者使用的車輛數量，作免徵使用牌照稅的規定，而不應以該二親等以內親屬的居住地做限制，造成民眾實際照護上的不便。

最終立院三讀修正，條文調整免徵使用牌照稅的規定，明訂因身心障礙情況，致無駕駛執照者，其本人、配偶、同一戶籍二親等以內親屬所有，或二親等以內親屬所有且車籍地與該身心障礙者戶籍地相同，供該身心障礙者使用的車輛，每一身心障礙者以一輛為限。

