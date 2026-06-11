賦予龍舟精神與祝福 2026林園傳統龍舟點睛
二○二六林園傳統龍舟系列活動十日於中芸漁港舉行龍舟點睛儀式，承蒙高市府民政局副局長蔡翹鴻、黃天煌市議員、林園區里長聯誼會主席洪進財暨全體里長、中油公司石化事業部副執行長楊進國、台電公司大林發電廠廠長李志光、林園區漁會理事長蔡兆易、林園區農會總幹事黃家澤、鳳芸宮主委李金正、立委林岱樺服務團隊、立委賴瑞隆服務團隊、市議員邱于軒服務團隊、市議員王耀裕服務團隊、市議員李雨庭服務團隊等地方民意代表、林園高中陳冠璋校長、高雄市石化產業總工會孫學山理事長及台電公司南部施工處等地方仕紳齊聚一堂，在遵循傳統古禮下為龍舟開光點睛，象徵賦予龍舟精神與祝福，也正式揭開今年林園傳統龍舟活動系列序幕。(見圖)
主辦單位今(十一)日說明，林園傳統龍舟競賽為高雄地區歷史悠久且深具特色的端午民俗活動，不僅承載地方文化記憶，更是凝聚社區情感與展現團隊精神的重要盛事；每年賽前舉行的點睛儀式，寓意祈求風調雨順、國泰民安、漁港豐收及賽事圓滿順利，同時也象徵年度龍舟活動正式啟動。
林園區長梁孔成表示，林園傳統龍舟活動是地方重要文化資產，也是林園人共同珍惜與傳承的文化盛事；透過龍舟競賽不僅展現團隊合作精神，更讓傳統民俗文化得以世代傳承。今年活動內容豐富多元，除了精彩刺激的龍舟競賽外，也結合公益與社區參與，希望吸引更多民眾走進林園，感受在地文化魅力與熱情活力。
主辦單位指出，今年共有五十二支隊伍報名參賽，有公教組十一隊、社女組七隊及社男組三十四隊，其中社男組競爭最為激烈；各隊伍近期積極投入訓練，蓄勢待發，期盼在賽場上爭取最佳成績，展現永不放棄的龍舟精神。
除了龍舟競賽外，二○二六林園傳統龍舟活動系列也將陸續展開，其中，六月十四日將於林園夜市舉辦「粽藝飄香」公益活動，邀集六十組社區及社團共同參與千人包粽活動，並將愛心粽分送給林園區弱勢家庭，透過端午佳節傳遞溫暖與關懷，展現林園濃厚的人情味與公益精神。
隨著點睛儀式圓滿完成，二○二六林園傳統龍舟賽活動正式展開，主辦單位誠摯邀請全國民眾於端午期間蒞臨林園，共同欣賞精彩龍舟競賽，體驗傳統文化魅力，為所有參賽選手加油喝采，一同感受林園熱情與活力。
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