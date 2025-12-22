質問翁曉玲是否聽共產黨歌「萬疆」、見輸誠的台商會長？張育萌：妳是哪國國會議員？

國民黨立委翁曉玲、葉元之等人日前前往廈門參與台商協活動，台灣青年世代共好協會理事長張育萌昨（22）日連發多個疑問，質疑翁曉玲去現場、開幕曲是否為中共建黨100週年歌曲「萬疆」、有沒有見到直接說「兩岸同胞是血脈相連的一家人」的廈門台商協會會長韓螢煥，「翁曉玲委員，這些話你認同嗎？你一句話不敢吭，到底是哪一國的國會議員呀？」

張育萌昨日晚間在臉書爆料，「翁曉玲委員，你昨天去國際會議中心，開幕曲是不是『萬疆』？」

張育萌並說，台灣人絕對不熟悉這首歌，這非常正常。因為這不是普通流行歌。這首歌是中國共產黨建黨 100 週年的獻禮歌曲。它的製作單位是「共青團中央宣傳部」。

「再來，你昨天有沒有見到，剛連任廈門台商協會的會長韓螢煥？」張育萌指出，韓螢煥這次致詞還變本加厲，直接說「兩岸同胞是血脈相連的一家人」。他就問翁曉玲，韓螢煥在台上向北京輸誠的時候，翁曉玲有沒有坐在台下鼓掌？

張育萌再說，不只這樣，韓螢煥昨天還宣誓：新一屆理事會要「跟緊國家戰略、堅守民族大義，維護國家統一與領土完整」，「翁曉玲委員，這些話你認同嗎？你一句話不敢吭，到底是哪一國的國會議員呀？」

張育萌說，翁曉玲出境之後不小心被記者堵到，才趕快發文拖蔣孝嚴下水，說她「純是自費、私人行程」，「誰管妳是不是自費呀，完全搞錯重點。所以妳平常週末都會跑去廈門一日遊嗎？」

張育萌並說，照翁曉玲的說法是「私人行程」，那她跟國民黨前副主席蔣孝嚴先生，是在廈門巧遇才合照囉？說一個謊就要用一萬個謊來圓，這是小學生都知道的道理。翁曉玲和葉元之，就老老實實向台灣人交代你們的行程，不要害國民黨的黨工們，還要幫你們熬夜加班，想記者會要怎麼鬼扯啦。

