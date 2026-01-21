質感人士都在逛！9間小眾設計品牌「可頌麵包燈、手工紅酒杯」讓你晉升品味資優生 | ELLE

COPYRIGHT: Hearst Owned

迎接新的一年，提升生活質感不需要大工程！比起大費周章重新裝潢，換上幾件充滿質感的設計選物，更能為家裡注入嶄新能量。ELLESHOP幫你盤點9間品味人士都在逛的設計品牌，從社群討論度超高的手工麵包燈、百年工藝水晶酒杯，到冷冬與新年最需要的暖心蠟燭、地毯，每一件作品都能在細節處展現你的好品味，讓家裡的氣場瞬間煥然一新！

現在不用找代購，這些寶藏品牌都能在ELLESHOP一站逛到！趁著新年，挑選一份讓自己怦然心動的禮物，讓新生活從最有質感的日常開始。

小眾設計品牌：PAMPSHADE

如果你是追求獨特的選物行家，絕對會被日本設計師Yukiko Morita的PAMPSHADE給迷倒。這些極具玩心的「麵包燈」皆由真實麵包製成，出自對麵包的熱愛，Yukiko Morita特地將當地烘焙坊的到期麵包蒐集起來，並把內部掏空、塗上透明專利樹脂，保留了法棍、可頌與菠蘿麵包圓潤柔軟的造型，再加工製作成獨一無二的造型夜燈。點亮後柔和不刺眼的光線，瞬間營造出高級舒適的氛圍，細節中盡是好品味的展現。



PAMPSHADE by Yukiko Morita，可頌麵包造型夜燈，NT.2,280。

點我立即開逛

PAMPSHADE by Yukiko Morita，菠蘿麵包造型夜燈，NT.2,280。



心動這裡買

PAMPSHADE by Yukiko Morita，法棍麵包造型夜燈，NT.5,100。

心動這裡買

小眾設計品牌：Lola James Harper

巴黎小眾香氛Lola James Harper擅長用香味記錄生活記憶，每一款香氣都像是一場感官的時空旅行，連SEVENTEEN成員Joshua都曾經推薦過！其中No.9「喬治的漫畫店」特別適合冷冽的冬日夜晚，點燃後的空氣瀰漫著木質地板與溫暖香料氣息，彷彿能聞到復古書籍的獨特味道，為居家空間注入一份溫潤且富有層次的故事感。

LOLA JAMES HARPER，杜樂麗花園遊樂場 No.15｜香氛蠟燭，NT.1,980。

點我立即開逛

LOLA JAMES HARPER，喬治的漫畫店 No.9｜香氛蠟燭，NT.1,980。



心動這裡買

小眾設計品牌：Květná 1794

擁有230年歷史傳承的捷克品牌Květná 1794，是藏家級別的玻璃工坊。每一支酒杯皆由職人100%手工吹製，精緻的切割、雕刻與蝕刻工藝讓酒杯不再只是容器，而是具有線條美學的居家藝術品。頂尖釀酒師參與的結構設計，能精準展現酒液的層次與香氣，極致輕盈的手感更讓許多資深酒迷紛紛收藏。

Květná 1794，Auriga手工水晶紅酒杯，NT.2,300。



點我立即開逛

Květná 1794，Arche威士忌酒杯，NT.2,100。



心動這裡買

小眾設計品牌：Qeeboo

由義大利設計天才Stefano Giovannoni操刀，Qeeboo奇幻大膽的風格吸引了世界各地買家收藏，最經典的作品系列將動物轉化為各式家飾，讓居家空間變成童話故事般的場景，收服無數大人小孩。除了最具代表性的兔子椅，這款蘇格蘭犬造型燈更是家中最吸睛的藝術裝飾，它就像駐守在玄關或客廳角落的小夥伴，透出的柔和餘暉，為每個平凡角落抹上一層高級的幽默與俏皮。

Qeeboo，蘇格蘭犬造型燈，NT.12,800。



點我立即開逛

Qeeboo，迷你烏龜夜燈，NT.7,800。



心動這裡買

小眾設計品牌：Si Balcón小陽台

Si Balcón品牌名源自西班牙文中的「小陽台」，陽台是室內與室外的神祕交界，而Si Balcón正是為了模糊這道邊界而生。輕巧如花瓣的Fungo移動小燈，讓你在戶外露台時能享有室內燈光的舒適安穩，在室內角落則能延續戶外那份隨性情調。無論在客廳或陽台，隨手一擺就能為空間增添視覺溫度，讓每個平凡角落都變得更有質感。

Si Balcón 小陽台，Fungo 花漾移動小燈，NT.1,350。



點我立即開逛

Si Balcón 小陽台，Scarlet 百褶裙織物桌燈，NT.2,050。



心動這裡買

小眾設計品牌：Soft Serve

喜歡在日常生活中製造驚喜感的你，不能錯過新銳設計品牌Soft Serve。致力於在食物造型與設計美學間，尋找輕鬆自在的平衡，讓居家空間多一分小小樂園般的趣味。奔跑小狗手繪盤把雀躍狂奔的小狗們全畫進盤子裡，可愛模樣讓狗派原地融化，不管是用它裝烤吐司還是下午茶的小蛋糕，心情直接先好一半！

Soft Serve，奔跑小狗手繪盤，原價NT.1,390，特價NT.1,190。

點我立即開逛

Soft Serve，奔跑小狗燕麥馬克杯，原價NT.1,150，特價NT.990。

心動這裡買

小眾設計品牌：Nornorm

如果你對奇特物品情有獨鍾，絕對會被香氛品牌Nornorm跳出框架的創意給驚豔。品牌找來香氛界的頂尖龍頭——與Dior、Tom Ford御用的瑞士奇華頓集團合作，把那些稀鬆平常的生活瞬間，調製成能觸動妳內心的高級香氣。「石膏擴香蛋」只需幾滴精油就能散發溫柔不喧嘩的氣息，有份量的陶瓷蛋座搭配四顆石膏製成的破殼蛋，送禮或自己收藏都十分別緻！

Nornorm，蛋盒室內擴香，NT.2,980。

點我立即開逛

小眾設計品牌：Amazing by Jing Jing

在冷空氣敲門的季節，最適合鋪上厚實的絨毛地毯，讓下床瞬間秒被柔軟觸感療癒。時裝品牌Amazing by Jing Jing以今年流行的咖啡色搭配「Just Lazy」俏皮標語，完全是放假時的心聲！

Amazing by Jing Jing，JUST LAZY 玩色長毛植絨地毯，NT.2,250。



點我立即開逛

小眾設計品牌：PRAY

來自韓國品牌PRAY的守夜人暖燈，不需點燃火光也能讓香氣溫柔瀰漫，以細膩工藝打造的霧面金屬質感，不費力地融入各式居家風格，把夜晚時光變得更加療癒。

PRAY，守夜人金屬香氛蠟燭暖燈(S)，原價NT.2,180，特價NT.1,880。

點我立即開逛

