質感系包棟首選！宜蘭森活拾光：活潑主題房、明亮大客廳，這才叫真正的度假生活
如果你正在找一間「大人能放鬆、小孩能放電、空間美到拍照隨便都好看」的宜蘭包棟民宿，森活拾光真的會讓你一住就愛上，它藏在冬山的田園小路裡，早上推開窗就是整片安農溪的河岸美景，空氣乾淨、田園和安農溪畔的美景
民宿的設計走質感路線，溫暖木質加上一點活潑色彩，每一層樓都有自己的故事，房間主題可愛又不俗氣，浴室明亮乾淨，甚至還貼心準備了嬰兒澡盆、烘奶瓶，對親子家庭來說真的是救星
最迷人的，是它「把玩樂做到極致」有 Switch、街機、電動麻將桌，戶外則有烤肉區、戲水池、小溜滑梯，小孩直接玩瘋、大人也能在旁邊悠哉喝飲料聊天。地點也剛剛好，可以享受田園的寧靜，開車五到十分鐘就能到羅東夜市、羅東運動公園和 宜農牧場
沒有附早餐，但廚房設備非常齊全，一早煎個蛋、熱杯牛奶都很方便。整體來說，森活拾光就是那種「一群人來最剛好」的宜蘭包棟民宿：好拍、好玩、好放鬆
森活拾光民宿其實就藏在冬山鄉光華一路380巷28號，離羅東不會太遠，整路開過去都算順，不用跑山、也沒有奇怪的小路，導航一設就能直接抵達，周邊是冬山一帶很舒服的田野景色，氛圍超放鬆，真的會有種「來度假了」的感覺
而且停車這件事完全不用擔心，它本來就是走包棟、多人入住的路線，所以民宿有提供免費停車位，空間夠、進出也方便；不像住羅東市區那種還要繞街找格子，這邊車子輕鬆停好、行李拿了就能進門
客廳
走進森活拾光民宿的客廳，真的會有種「欸～也太像自己家了吧」的放鬆感，大片落地窗灑進來的光，把整個空間照得很暖，綠色系的長沙發一坐下去就不想起身，小孩整個秒躺
電視是那種超大尺寸的，拿來看片、開KTV都超過癮，我家小孩直接在這裡連唱三首，完全停不下來
旁邊還放著小朋友的桌椅、玩具、積木，連街機遊戲都有，小孩根本進到天堂模式爆玩一波，連那種爸爸時代的桌機也玩得很開心（意外很愛）
這裡不只空間大，還放著滑步車和跳跳馬，完全是小小人體育場了，小孩根本從玄關一路玩到沙發前，完全不用大人暖機
娛樂設備
廚房旁邊就是娛樂設備的集中區，這裡有Switch可以玩、打麻將玩桌遊都行
Switch
民宿放的是超可愛的動物之森主機，而且遊戲片超級齊全：瑪利歐派對、超級瑪利歐、明星大亂鬥、健身環、一起玩大家的遊戲 51、Overcooked…那種從小孩到大人都會瘋掉的經典都有，根本玩爆
森活拾光是我們目前看過最多Switch片的民宿，老闆不怕你玩，全部玩一輪就對了
電動麻將桌
孩子在旁邊玩 Switch、跳跳馬，大人這邊剛好來一圈，完全就是包棟旅行最療癒的時刻啦
電動桌的手感很穩、運作也安靜，不會有那種老舊機台卡卡的問題，按一下按鍵就自動洗牌、推牌，大人在那邊爽打，小孩還會跑來湊熱鬧說「我可以幫你按嗎？」
另外旁邊也有多款卡牌桌遊可以玩，不想打麻將也可以來玩桌遊放鬆一下
溜滑梯、戲水池
森活拾光的戶外空間也很加分，小孩看到溜滑梯直接玩到停不下來，不用跑公園就在門口放電，還有戲水池，小朋友一下水就嗨到爆，旁邊有桌椅，大人可以坐著休息、喝飲料，邊聊天邊看孩子玩
廚房
森活拾光的廚房，空間明亮又寬敞，有大冰箱、微波爐到電磁爐、電鍋通通備好，連鍋具、碗盤、刀叉、兒童餐具都整理得超整齊，開抽屜就能直接開煮
對帶小孩的家庭也很友善，還有奶瓶消毒鍋能用，一早幫孩子準備早餐或熱牛奶都方便，多人一起包棟時，大家圍在長桌備料、聊天、煮宵夜也完全不擁擠，整個節奏就像在自己家裡的廚房一樣自在
二樓｜二人房 – 黃/綠
二樓的黃綠雙人房一走進去就超有元氣，亮黃色的牆面像陽光一樣，把整個房間照得暖暖的，心情也跟著變好，孩子指定要睡這間，因為小小兵
房間很寬敞，採光很好，大片落地窗一拉開就是平原景致，床睡起來舒服，整間房間都有一種俏皮又輕鬆的氛圍，很適合親子或小情侶入住
這間房的浴室也很加分，空間大、採光好，乾濕分離之外還有浴缸可以泡澡，小孩洗澡會洗到不想起來那種
馬桶是免治的，用起來很舒服，還有吹風機風力很強，不用自己從家裡帶
二樓｜四人房 – 火車/卡通
二樓的四人房走的是火車／卡通主題，整間房間帶著一點復古工業風，兩張大床放在木質架高平台上，空間超大，小孩在房裡跑來跑去也不會覺得擁擠
採光很好，窗簾一打開整個房間都亮起來，氛圍溫暖又舒適，這間很適合一家四口入住（像我們）
這間四人房的浴室也非常貼心，空間大又乾淨，乾濕分離做得很好，洗起來不會濕答答，最加分的是居然有準備 嬰兒澡盆與小板凳，帶小小孩的我們覺得很貼心
三樓｜二人房 – 藍/綠
三樓的藍綠雙人房一走進來就超療癒，整面藍綠色牆面搭配可愛怪獸掛畫，氛圍輕鬆又帶點童趣，小朋友看到直接尖叫撲上床
房間採光很好，大片窗簾一拉開整個空間都亮起來，沙發區也很舒服，很適合晚上躺著聊天或陪孩子讀繪本
房內的小巧思也不少，像可愛的吐司面紙盒、除濕機（每層樓都有），都讓入住體驗變得更自在
浴室跟其他房型一樣寬敞乾淨，還有獨立浴缸可以泡澡，小朋友洗到整個玩開超開心，兄弟一人一間浴室泡澡不會吵架
三樓｜四人房 – KAWS
三樓的 KAWS 四人房走的是低調又帶點潮味的風格，牆上的 KAWS 風格裝飾一眼就能感受到個性，但整體配色又柔和不刺眼，很適合喜歡簡約又有設計感的旅人
房間空間很大，兩張大床放在木質平台上，孩子滾下床也不怕摔倒（調到木地板而已）採光也超好，早上醒來就是整片自然光灑進來的那種舒服感
浴室延續民宿一貫的大器格局，乾濕分離做得漂亮，也有提供嬰兒澡盆
四樓：四人房
四樓的四人房完全是親子家庭的天堂，一上樓就是明亮又舒服的大床，配上可愛的靠枕，小孩立刻撲上去
房間前面還有自己的專屬陽台，爸媽可以在外面吹風、小聊一下，看看遠方山景超愜意
最大亮點絕對是房內自己的溜滑梯！小朋友看到直接尖叫，從樓梯滑下來玩到停不下來（可以玩很久）
滑道上方還藏著一個小小秘密空間，鋪著雙人床墊，變成孩子超愛的秘密基地
對了，民宿是沒有提供早餐的喔，但我們反倒喜歡不提供，因為起床時間和餐點內容我們可以自己選擇，不需受限，老闆貼心將附近各早餐店的菜單和聯絡方式都放在餐桌上，想點哪間、想吃什麼自由決定
如果你問我「冬山森活拾光民宿到底推薦嗎？」我會很直接跟你說：如果你是像我們一樣帶小孩旅行、想找一間能讓全家人放鬆的地方，它真的蠻值得住的
森活拾光是那種一走進去就會覺得「哇，這裡可以待一整天都不無聊」的民宿，從電動麻將桌、Switch、街機遊戲到寬敞的客廳、烤肉區、親子戲水池，傍晚騎車在附近安農溪或鄉間騎腳踏車，完全就是讓大人休息、小孩放電的夢幻配置
房間本身也很新、很乾淨，每間都有不同主題，浴室有免治馬桶、浴缸、嬰兒澡盆，小家庭入住完全不用擔心
地點在冬山安農溪畔，開車十分鐘就到羅東夜市，民宿停車也方便，網路上像 PTT、Dcard 、Google、訂房平台上評分都很高，大家最常提到的就是「乾淨、設備齊全、孩子玩到不想走」。如果要說缺點，大概就是沒有附早餐、沒有電梯，但以整體設備與空間感來說，CP 值算很可以
簡單說，如果你這趟來宜蘭就是想輕鬆住一晚、讓孩子玩到翻、爸媽也能好好休息，森活拾光真的可以放心放進口袋名單
森活拾光民宿
地址：269台灣宜蘭縣冬山鄉光華一路380巷28號
停車：門口免費停車
電話：0920614814
官方line：@941lsyvn
文章來源：卡夫卡愛旅行
