質感香氛蠟燭與水晶礦石香氛新選擇 煦覓選物 HaloSelect打造安心有品味的居家香氛體驗

在居家生活品質逐漸受到重視的時代，香氛早已不只是氣味的點綴，而是一種讓空間與心情同步沉澱的生活儀式。創立於2024年5月的「煦覓選物 HaloSelect」，正是在這樣的背景下誕生，以「天然無害」為品牌核心，為市場帶來兼具質感、安全與環保意識的香氛選品新方向，也逐步成為質感香氛蠟燭與水晶礦石香氛領域中備受關注的新興品牌。

品牌創辦人回憶，創立 HaloSelect 的初衷來自疫情期間的生活轉變。當時外出受限，居家時間大幅增加，許多人希望透過香氛讓空間更加放鬆與舒適，卻發現市面上的產品價格落差極大，成分標示也往往不夠清楚。再加上家中有年幼孩子，對於使用產品的來源與安全性格外謹慎，因此萌生了打造一個「以天然為優先、讓人用得安心」的香氛品牌想法。

「煦覓選物 HaloSelect 的理念其實很單純，就是讓香氛回歸本質，不需要過度濃烈，也不需要華而不實，而是溫和、純粹、讓人長時間都感到舒服。」創辦人表示。這樣的信念也貫穿於品牌所有產品設計與選材之中。

目前 HaloSelect 共推出五大核心品項，包含大理石手工陶瓷杯香氛蠟燭、半島鐵盒香氛蠟燭、車用香氛、擴香與香氛蠟燭禮盒組，以及擴香晶石組，完整涵蓋居家空間、車內環境與送禮市場的需求。其中，以天然礦石作為媒介的水晶礦石香氛系列，更為品牌在市場中建立出鮮明識別度，讓香氛不僅存在於嗅覺層面，也成為空間中具有美感與能量感的視覺存在。

在產品安全性方面，HaloSelect 所有商品皆通過第三方認證單位檢驗，確保對消費者使用環境友善無虞，讓香氛能真正成為生活中的安心陪伴，而非隱性負擔。這項檢驗制度，也成為品牌與市面眾多香氛產品之間最重要的差異化基礎之一。

包裝設計上，HaloSelect 同樣貫徹永續理念，瓶器與外包裝皆以環保材質為優先考量，在追求美感與質感的同時，也兼顧對地球環境的尊重，實踐「愛自己，也愛環境」的生活態度。

香氣調性則是 HaloSelect 的另一大亮點。品牌以木質香調作為基底，透過專屬調香師調配，加入少量果香或花香，使整體香味呈現出層次豐富卻不張揚的風格。氣味表現偏向清淡而耐聞，隨時間緩慢展開，避免過於濃烈或刺激感，讓香氛能長時間融入空間，形成溫潤而細膩的氛圍。這樣的設計，也讓 HaloSelect 在質感香氛蠟燭市場中展現出「低調奢雅」的獨特定位。

除了自有品牌商品外，HaloSelect 亦結合工廠資源，提供企業專屬客製化禮贈品服務，協助企業打造具品牌識別度與實用價值兼具的香氛產品，讓香氣成為企業形象的一部分。

在經營模式上，HaloSelect 以電商為主要通路，除自建品牌官網外，也已與日本樂天台灣館合作上架銷售，未來並規劃拓展更多電商平台合作機會，逐步擴大品牌能見度與服務範圍。

品牌鎖定客群為 25 至 45 歲之間的小資族群，以及喜愛低調中帶點奢華質感生活風格的消費者。這群人重視品味、在意細節，也願意為安全與質感兼具的產品買單，而 HaloSelect 正好回應了這樣的生活需求。

從天然無害的原料選擇、通過第三方檢驗的安全把關，到木質調為核心的調香設計，以及水晶礦石香氛所營造的空間美感，煦覓選物 HaloSelect 不僅是在販售香氛產品，更是在傳遞一種「慢下來、用心感受生活」的生活態度。

在搜尋「質感香氛蠟燭、水晶礦石香氛」時，HaloSelect 所代表的，不只是產品本身，而是一種兼顧安全、環保、美感與層次香氣的完整生活提案，也為台灣香氛選品市場注入更具深度與質感的新選擇。

煦覓選物 HaloSelect

聯絡電話：04-22130407、0933-195895

辦公室地址：台中市東區東英六街37號