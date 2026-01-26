質感香氛蠟燭與水晶礦石香氛新選擇 煦覓選物 HaloSelect打造安心有品味的居家香氛體驗
【記者張嘉誠／綜合報導】
在居家生活品質逐漸受到重視的時代，香氛早已不只是氣味的點綴，而是一種讓空間與心情同步沉澱的生活儀式。創立於2024年5月的「煦覓選物 HaloSelect」，正是在這樣的背景下誕生，以「天然無害」為品牌核心，為市場帶來兼具質感、安全與環保意識的香氛選品新方向，也逐步成為質感香氛蠟燭與水晶礦石香氛領域中備受關注的新興品牌。
品牌創辦人回憶，創立 HaloSelect 的初衷來自疫情期間的生活轉變。當時外出受限，居家時間大幅增加，許多人希望透過香氛讓空間更加放鬆與舒適，卻發現市面上的產品價格落差極大，成分標示也往往不夠清楚。再加上家中有年幼孩子，對於使用產品的來源與安全性格外謹慎，因此萌生了打造一個「以天然為優先、讓人用得安心」的香氛品牌想法。
「煦覓選物 HaloSelect 的理念其實很單純，就是讓香氛回歸本質，不需要過度濃烈，也不需要華而不實，而是溫和、純粹、讓人長時間都感到舒服。」創辦人表示。這樣的信念也貫穿於品牌所有產品設計與選材之中。
目前 HaloSelect 共推出五大核心品項，包含大理石手工陶瓷杯香氛蠟燭、半島鐵盒香氛蠟燭、車用香氛、擴香與香氛蠟燭禮盒組，以及擴香晶石組，完整涵蓋居家空間、車內環境與送禮市場的需求。其中，以天然礦石作為媒介的水晶礦石香氛系列，更為品牌在市場中建立出鮮明識別度，讓香氛不僅存在於嗅覺層面，也成為空間中具有美感與能量感的視覺存在。
在產品安全性方面，HaloSelect 所有商品皆通過第三方認證單位檢驗，確保對消費者使用環境友善無虞，讓香氛能真正成為生活中的安心陪伴，而非隱性負擔。這項檢驗制度，也成為品牌與市面眾多香氛產品之間最重要的差異化基礎之一。
包裝設計上，HaloSelect 同樣貫徹永續理念，瓶器與外包裝皆以環保材質為優先考量，在追求美感與質感的同時，也兼顧對地球環境的尊重，實踐「愛自己，也愛環境」的生活態度。
香氣調性則是 HaloSelect 的另一大亮點。品牌以木質香調作為基底，透過專屬調香師調配，加入少量果香或花香，使整體香味呈現出層次豐富卻不張揚的風格。氣味表現偏向清淡而耐聞，隨時間緩慢展開，避免過於濃烈或刺激感，讓香氛能長時間融入空間，形成溫潤而細膩的氛圍。這樣的設計，也讓 HaloSelect 在質感香氛蠟燭市場中展現出「低調奢雅」的獨特定位。
除了自有品牌商品外，HaloSelect 亦結合工廠資源，提供企業專屬客製化禮贈品服務，協助企業打造具品牌識別度與實用價值兼具的香氛產品，讓香氣成為企業形象的一部分。
在經營模式上，HaloSelect 以電商為主要通路，除自建品牌官網外，也已與日本樂天台灣館合作上架銷售，未來並規劃拓展更多電商平台合作機會，逐步擴大品牌能見度與服務範圍。
品牌鎖定客群為 25 至 45 歲之間的小資族群，以及喜愛低調中帶點奢華質感生活風格的消費者。這群人重視品味、在意細節，也願意為安全與質感兼具的產品買單，而 HaloSelect 正好回應了這樣的生活需求。
從天然無害的原料選擇、通過第三方檢驗的安全把關，到木質調為核心的調香設計，以及水晶礦石香氛所營造的空間美感，煦覓選物 HaloSelect 不僅是在販售香氛產品，更是在傳遞一種「慢下來、用心感受生活」的生活態度。
在搜尋「質感香氛蠟燭、水晶礦石香氛」時，HaloSelect 所代表的，不只是產品本身，而是一種兼顧安全、環保、美感與層次香氣的完整生活提案，也為台灣香氛選品市場注入更具深度與質感的新選擇。
煦覓選物 HaloSelect
聯絡電話：04-22130407、0933-195895
辦公室地址：台中市東區東英六街37號
其他人也在看
守護鮪魚極鮮時刻 政澄水產讓台灣鱻味登上國際舞台
圖：政澄水產全程以-50度C，超低溫冷鏈技術保存，以最大程度鎖住鮪魚鮮度與營養。(圖/政澄水產提供) 【記者張 […]民眾日報 ・ 13 小時前 ・ 1則留言
中小企業聯輔基金會爆藏性剝削犯
記者康子仁∕台北報導 國民黨立委王鴻薇和羅智強二十六日召開記者會，質疑財團法人台灣中…中華日報 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
解決天文暴潮、遇雨易淹 屏東新園鹽埔漁港周邊2抽水站上線
屏東縣新園鄉鹽埔漁港特定區共和及鹽埔兩村位處東港溪出海口周邊，地勢低窪且受潮汐頂托影響排水條件先天不佳，逢農曆大潮即造成海水倒灌而積淹水，若遇颱風豪雨因內水難外排，水患更是嚴重影響居民生活，為改善水情，屏東縣政府積極向內政部爭取B幹線約需1.3億元、C幹線約需3.3億，兩項工程共約4.7億元經費辦理自由時報 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
綠營會派誰戰台北市長？郭正亮揭「比較順的安排」
九合一選舉備受各界關注，其中在台北市，綠營人選遲未出爐，甚至出現建議台北101董事長賈永婕參選的呼聲。對此，前立委郭正亮認為，民進黨可能還是會派行政院副院長鄭麗君參選台北市長，因總統兼民進黨主席賴清德是會保護鄭麗君的人，所以比較順的安排，還是讓鄭參選台北市長。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 1則留言
差一步就回中壢參選！王浩宇向媽祖求籤 結果曝光
差一步就回中壢參選！王浩宇向媽祖求籤 結果曝光EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 2則留言
宜縣警分局長聯合交接
宜蘭縣政府警察局卸、新任分局長聯合交接典禮於昨（廿六）日上午十時三十分在縣警察局二樓舉行，此次宜蘭縣警察局局異動情形，內政部警政署於一一五年一月廿二日發布重要警職人事調整案，縣警局主任秘書余中義陞任新北市政府警察局督察。連江縣警察局主任秘書楊宗昆調任縣警局主任秘書。羅東分局長楊迪光調任澎湖縣政府警察局督察長。彰化縣警察局芳苑分局長宋俊良調任局羅東分局長。縣警局三星分局長陳俞佐調任苗栗縣警察局竹南分局長。臺北市政府警察局中正第一分局督察組長陳育健陞任三星分局長。卸、新任分局長聯合交接典禮，代理縣長林茂盛蒞臨主持、縣警察局長陳金城監交，新任羅東分局長宋俊良、新任三星分局長陳育健宣誓就職，正式履新。宜蘭地檢署檢察長王以文、宜蘭地法院庭長黃永勝、宜蘭調查站副主任鍾志清、宜蘭縣警友 ...台灣新生報 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
民眾黨自提軍購條例 國防部4點批評：以政治宣示取代專業審查
民眾黨立法院黨團今（26）日公布黨版「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，預算上限為4千億元，並採一年一期方式編列。對此，國防部晚間發表4點聲明回應，直指民眾黨版內容不完整並欠缺專業評估，「以政治宣示取代專業審查」。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
民眾黨初選爆內鬥！未婚生子都拿來吵 他酸黃國昌「只是反射光月亮」
2026 地方大選腳步漸近，民眾黨在新北市的佈局引發關注。國民黨前發言人蕭敬嚴今（26）日在三立政論節目《新台派上線》中，針對民眾黨現狀與新北初選內鬥大吐苦水。他不僅重砲批評黃國昌「只是反射太陽光的月亮」，更爆料新北汐止區初選竟演變成「抹黑連續劇」，參選人互控影射「未婚生子」，讓他直言這個黨的初選文化簡直「難看到極點」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發表留言
祥儀慈善文教基金會深化攜手國立清華大學竹師教育學院 共築STEAM教育產學共創育才基地
圖：祥儀慈善文教基金會蔡逢春董事長(中)、清華大學竹師教育學院王子華院長(右二)、新竹市教育處張品珊副處長(左 […]民眾日報 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 580則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 336則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 4則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 3 小時前 ・ 2則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2則留言
比炸魚還毒！吃飯別碰「這種魚」 台大醫：罹鼻咽癌風險多6倍
魚是優質蛋白質，但鹹魚這類醃漬類食物別碰。台大醫院副院長婁培人表示，鼻咽癌是非常致命的癌症，若發生遠端轉移，存活期最短6個月。每年台灣約新增1500人，發生原因包括家族遺傳、醃漬食物如鹹魚、醬菜等，「有家族史者要少吃醃漬類食物。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1則留言
放鳥羅生門／獨家！拍戲撞期不吭聲 王識賢遭爆料唱婚宴放鳥
影視歌三棲的王識賢，從早期的電視劇《意難忘》《夜市人生》到近期的電影《角頭》系列，歌聲與演技兼具，受年輕族群喜愛也是尾牙邀請的寵兒，而他的經紀人就是結婚超過20年的愛妻小芸（陳憶華），夫妻於公於私都互相扶持，王識賢曾讚老婆非常能幹，維持婚姻幸福的祕訣是「聽老婆的就對了」。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 18則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 79則留言
好市多4大新制今年上路 美食區「非會員禁止進入」
綜合外媒報導，好市多招牌的1.5美元熱狗套餐，價格凍漲已超過40年，公司甚至曾更換供應商以壓低成本，只為維持這項被視為會員專屬象徵的福利。為避免非會員鑽漏洞，今年起美食區將全面強化會員查驗機制。新制上路後，美食區將強制實施「數位會員卡掃描」，不論消費者使用現金...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 15則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5則留言
攀登》爬台北101酬勞少到尷尬 Honnold透露最大挑戰
在因雨延後24小時後，美國攀岩好手Alex Honnold今天花了1小時31分33秒的時間成功征服台北101，完成史上最高都會區徒手攀登紀錄。TSNA ・ 1 天前 ・ 39則留言