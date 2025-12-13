質疑停砍年金程序有欠妥當 陳其邁：改革不應走回頭路

陳其邁表示，如果年金改革都沒有充分討論，社會也沒有共識，這麼快速的來做修法，程序上有欠妥當，應該是要有更多的社會討論，這樣比較好。（圖／報系資料庫）

立法院會昨（12）日三讀修正通過停砍公教年金法案，引發議論。對此，高雄市長陳其邁今（13）日指出，年金改革不應走回頭路，若未凝聚社會共識快速修法，程序上有欠妥當。

陳其邁今早出席「2025大寮紅豆花田季」開幕儀式，會前接受媒體聯訪表示，年金改革不應該走回頭路，在討論年金改革過程裡面，能夠有社會共識比較重要，像過去總統蔡英文在推動年金改革時辦了非常多的公聽會、說明會，還有年金改革相關的會議，來凝聚社會共識。

陳其邁提到，因為年金制度會牽涉到職業別的公平性，更重要的也牽涉到世代正義跟財政永續，所以如果年金改革都沒有充分討論，社會也沒有共識，這麼快速的來做修法，程序上有欠妥當，應該是要有更多的社會討論，這樣比較好。

