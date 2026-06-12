質疑刁難追補加班費 北榮工會冒雨抗議提三訴求

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（中央社記者沈佩瑤台北12日電）質疑北榮、高榮「5年加班費追補作業」設下諸多限制，形同刁難員工，工會今天冒雨在北榮大門前抗議，提出立即啟動協商、延長申報期限，以及全面清查醫界加班黑數等3大訴求。

台北榮民總醫院昨天就已先發布聲明，強調沒有延誤刁難，一切依法行政，但因涉及數千名員工，需要作業時間，若無加班事實而發給加班費，對其他同仁也不公平，將持續進行相關作業。

這場爭議源於退輔會體系近期啟動追溯補發2020年至2024年間加班費作業。工會認為，現行制度僅允許部分加班時數追補，且審查標準不一，不少員工被要求提出多年以前的工作證明，部分案件甚至遭退件或駁回。

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此外，工會指院方遲未就相關爭議與工會完成實質協商，所以在今天發起抗議，現場並有台大、台大癌醫、振興醫院工會代表出席聲援。

台北榮總工會理事長黃甘迪指出，北榮院內長期存在加班黑數及加班費未完整給付的血汗問題，世界級醫院除了追求醫療品質，更應重視員工勞動權益，工會並非要與院方對立，而是希望正視基層聲音。

高雄榮總員工代表楊淯涵則說，該院辦理專案加班費申請期間，也有不少護理師反映遭退件或要求額外佐證，甚至承受壓力；她強調，追溯補發加班費的本意是合理檢視員工過去付出的勞動成果，希望院方及主管機關能以更透明、友善方式保障勞動權益。

工會提出三大訴求，首先是呼籲台北榮總、高雄榮總院方應正視工會及基層訴求，立即啟動實質協商、延長申報期限、完整清償勞基法及公職人員未被給付之全額加班工資。

其次，工會表示，退輔會應改正現行追補制度闕漏後重新公告，下轄榮民醫院應開放同仁自主查詢五年電子簽章紀錄，莫再藉故反復刁難駁回基層申報案件；最後是盼衛福部及勞動部介入清查醫療院所加班黑數，落實勞動檢查與工時管理制度。（編輯：張銘坤）1150612