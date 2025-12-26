質疑初選不公被罵想求官 邱建富反指有官的是「連任失敗的」

邱建富（左）說，事實是，真正得到一官半職的，是那位連任失敗的人，甚至還違反行政中立，公開發文、站台助講，力挺特定派系人選。」很明顯指的是魏明谷（右）。 圖：新頭殼合成

[Newtalk新聞] 前彰化市長邱建富不滿民進黨彰化縣長初選民調不公，連日來在網路遭到綠營支持者批評他在求官。邱建富今（26）在臉書發文反駁，並且暗諷得官位的是前縣長魏明谷。

邱建富在2014年及2018年兩度欲爭取縣長提名，第一次以些微民調輸給魏明谷，第二次黨中央以「現任優先」提名魏明谷。邱建富在臉書發文，其中一句是「但事實是真正得到一官半職的，是那位連任失敗的人，甚至還違反行政中立，公開發文、站台助講，力挺特定派系人選。」很明顯就是在指魏明谷。

2018年魏明谷彰化縣長連任失敗後，曾出任台灣自來水公司董事長，目前是中小企業信用保證基金（信保基金）董事長，這次初選他公開力挺同屬新潮流的立委陳素月。

邱建富在臉書說，「我想請各位好朋友冷靜想一想，過去十二年，只要到了選舉，我一再為了黨內和諧選擇退讓、接受協調，更擔任操盤手，大家順利選上後，請問到今天，我有得到任何一官半職嗎？真的是夠了！」

「如果我真的是為了官位，那現在坐在位置上的，應該是我吧？但事實是真正得到一官半職的，是那位連任失敗的人，甚至還違反行政中立，公開發文、站台助講，力挺特定派系人選。」

「我再說一次，我從頭到尾爭取的，不是官位，而是一個『知的權利』。難道，一份民意調查的完整報告書，真的有這麼難嗎？」

邱建富隨後發布新聞稿表示，針對黨內提名程序所引發的高度爭議，黨中央已聽到他的訴求，並承諾進行複查，對此他表達尊重；但他也強調，黨中央必須提供完整民調資料，在關鍵制度問題未被說清楚前，相關質疑不可能憑空消失。

邱建富指出，真正該被社會檢視的，不是提出疑問的人，而是提名制度本身是否站得住腳。他強調，這次之所以會有「類初選」機制，正是因為不能沒有依據就直接徵召人選；然而，在協調會議中清楚說明「民調僅供參考，仍須綜合評估」，最終卻演變成「民調成為唯一提名依據」，前後說法明顯矛盾。

「如果民調已經變成提名的唯一標準，那在制度上，就等同於正式初選。」邱建富嚴正指出，既然等同初選，就必須完整遵守初選民調規範，包括必須由三家民調公司執行調查，且當數據落在誤差範圍內時，依法就必須進行第二次民調，這是民進黨長期建立的制度底線，不是可以選擇性適用。

邱建富強調，黨中央既然已承諾複查，就應正面回應所有制度疑點，並提供完整民調報告資料，否則所謂的複查，恐怕只會讓基層與支持者更加困惑，也持續助長網路上的情緒性攻擊。

他最後表示，自己站出來發聲，是為了捍衛制度，而不是製造對立；但制度若被模糊、規則若被彈性解釋，受傷的不只是個人，而是整個民進黨的民主信任。他會持續要求一個清楚的說明，也請黨中央正視問題，而不是期待基層噤聲。

