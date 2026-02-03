質疑助理費修法變解套工具 李坤城警告：三讀條文效力恐凌駕函示

民進黨發言人、立委李坤城。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院於上會期最後一次院會三讀通過《立法院組織法》修正案，將公費助理薪資性質調整為立法委員個人「補助費用」，引發外界質疑是否涉及立委自肥、甚至為特定司法個案解套。對此，民進黨發言人、立委李坤城今（3）日指出，助理費調整本質上就是立委待遇的調整，因此才會刻意延到下一屆、第十二屆立法院實施，以避免當屆立委被質疑自肥。

李坤城表示，連民眾黨與在野黨立委自己都清楚，所謂助理費本質上屬於立委補助費、待遇調整的一環。他也提到，外界熟知的案例中，新竹市長高虹安在二審獲判無罪，關鍵理由之一，正是當時立法院曾發函給高等法院，指助理費屬於立委補助性質，而非公款。

李坤城說，若助理費被認定為立委補助性質，基本上即屬立委個人所有，用自己的錢自然不構成貪污罪，這也是高虹安二審獲判無罪的重要法律基礎。

他進一步指出，過去僅是立法院的函示，如今卻已正式變成三讀通過的法律條文，儘管規定下一屆才適用，但其法律效力明顯高於函示，未來高等法院或最高法院在審理相關案件時，是否會被援引作為裁判依據，令人憂心。

李坤城坦言，在此情況下，不排除包括國民黨立委顏寬恆、高虹安等目前仍涉及助理費貪污爭議的個案，可能援引已三讀通過的修法內容，主張助理費屬補助性質，進而主張不構成貪污。

李坤城強調，正因為三讀條文的法律效果遠高於行政或立法院函示，才更令人擔憂此一修法，客觀上可能為目前仍身陷助理費相關司法案件者，創造解套空間。

