質疑北市圖利輝達遭罵翻？...王義川回應《放言》「在談制度」：不是個案、也無關輝達...提醒「公務員要小心」

輝達（NVIDIA）海外總部確定落腳北士科T17、T18，北市府與擁有地上權的新壽達成合意解約，「分手費」44.34億元，北市議會無異議通過。不過，民進黨立委王義川昨（12日）於社群媒體發文質疑，「都沒有圖利或違反相關法令的問題？」遭到藍營與多位名嘴批評。對此，王義川今日回應《放言》，「我談的是制度，不是個案，也無關輝達」。

王義川昨日於Threads發文提到，一個台北市政府公開地上權標租的案子，A廠商得標，經過幾年之後B廠商說他要，於是市政府就以X元賠給A廠商，解約；市政府再以Y元不用招標直接指定給B廠商，然後市政府市議會都拍拍手。他質疑，「上面那些ABXY都可以這麼隨性歐？那明年可不可以再跟B解約，賠Z元，再指定給C廠商！都沒有圖利或違反相關法令的問題？」

廣告 廣告

此篇文章一發出，引來眾多網友罵聲一片，也有多位支持藍營的名嘴出面批評。為此，王義川今日回應，「我談的是制度，不是個案，也無關輝達」。王義川指出，幾年以後，再討論此案，「不管年限幾年、權利金多少，條件為何？都會被拿出來再討論」。

王義川表示，承辦此案的臺北市公務員，將又要被當證人，「我是覺得蔣市長（台北市長蔣萬安）要步步為營，不要害到公務員」。他指出，其Threads文章沒提到廠商的名字，大家那麼緊張，「這題真的公務員都要小心」。

最後，王義川說道，「以後其他廠商的條件，是不是都可以市長決定、議會只能被動背書？」他強調，「我在談的是這些制度」。

（圖片來源：三立新聞）

更多放言報導

被周玉蔻點名「還再凹」、王義川發文表態「不參加林岱樺造勢」：怎麼可能是一個挺貪污的人

王義川遭跟拍、今提告黃國昌等7人4項罪名：黃過去打官司也沒贏過！律師指「國安法若成立是七年以上徒刑」