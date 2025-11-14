質疑北市府網站竟被指「有心人士」 76歲翁現身超委屈：為了1500元受辱

高嘉瑜陪同向她陳情的76歲老先生召開記者會。翻攝自高嘉瑜臉書



前立委高嘉瑜日前指出，有民眾向她反映台北市重陽敬老禮金網頁顯示「上海市公所」字樣，對此北市社會局今（11/14）喊要「告到底」，稱高嘉瑜未查證就放錯誤消息誤導民眾。稍早，高嘉瑜陪同向她陳情的老先生出面召開記者會，質疑北市社會局不先釐清並解決問題，反而火速報案，讓原本只是擔心遭詐騙的長者反被指為「有心人士」，感到又氣又怕。

高嘉瑜日前表示，民眾掃描敬老金傳單QR Code後，登入頁面竟看到「上海市」字樣，擔心是詐騙網頁，因此向她陳情；後來民眾再去檢視發現，可能是Google自動翻譯的問題，而北市府事先大概也沒發現，所以整個過程確實純屬一個誤會。

高嘉瑜指出，此情況與今年3月曾發生「台北市警察局」被翻譯成「北京市」狀況相同，皆屬Google自動翻譯的問題，與北市府先前宣稱「設定俄文」或「有心人士造假」完全兩回事，顯示問題是可改善的，民眾原先擔心是詐騙、會有疑慮很正常，也並非刻意捏造。

她批評，民眾提出疑問本屬合理，尤其長者看到陌生字樣更易恐慌，市府應說明問題、協助排除，而非以恐嚇提告的方式回應。

陳情的76歲老先生現身受訪時表示，他依指示掃描QR Code、認證並輸入郵局帳號後，竟看到網站下方出現「上海市」，讓他以為誤入詐騙釣魚網頁，還因此被太太責備，於是致電電詢問社會局，依照指示寄出截圖，希望弄清原因。

未料他同時也向高嘉瑜陳情後，市府竟在新聞稿中稱他為「有心人士」，讓他感到受辱，如今還可能被警方約談，「活到76歲第一次要進警局」，為了1500元「何必要把我們講得那麼可怕？我是愛國人士欸，不是有心人士」。

