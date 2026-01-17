即時中心／張英傑報導

台美雙方經過多次談判，終於共同簽署投資MOU，對台關稅降為15％，半導體232關稅條款獲最優惠待遇等等，對此，財經網美胡采蘋在社群平台最新發文表示，台灣在關稅稅率不如日韓的2025年，竟然還大幅擴張了對美出口，「真的非常驚人」；她直言，台灣用20%就能打贏日本跟韓國的15%，那台灣要不要保住自己跟日韓站在同樣15%的稅率線上？「我想小學生都知道要怎麼回答這一題。」





胡采蘋首先指出，2024年美國對台灣的逆差是737億美元，但是2025年光是1到10月，現在11到12月還沒出來，逆差竟然擴大到 1118億美元。這就是說，台灣在關稅稅率不如日韓的2025年，竟然還大幅擴張了對美出口。去年1到10月，美國對中國的逆差也只有1754億美元，台灣就有1118億，真的非常驚人。

接著，胡采蘋說，美國對日本的貿易逆差，在2024年是693億美元，2025年1到10月是532億美元，除以10乘以12是638.4億美元，美國真的在2025年靠關稅降低了對日本的逆差。

針對外界有聲音質疑，拉抬出口成長只靠台積電？胡采蘋說，「那我們可以看一下同樣有半導體產業的韓國」，三星有晶圓製造、三星海力士有記憶體產業，事實上美國去年對韓國的貿易逆差縮減得更多，2024年美國對韓國逆差659億美元，2025年1到10月逆差剩下 471億美元，「韓國是更保不住自己的對美出口」；她提及，去年最後兩個月記憶體大漲，數據還需要再觀察，有可能最後2個月逆差加大。

胡采蘋強調，日本用5500億美元的投資，保住600多億美元的對美順差；韓國用3500億美元的投資，保住500多億或600多億美元的順差；台灣用2500億美元的投資，還有不用出錢的授信保證額度，去保住1118億美元的順差，「我們還拿到最肥的半導體資通訊投資，請問誰的生意划算？」

最後，胡采蘋直言，台灣用20%就能打贏日本跟韓國的15%，那台灣要不要保住自己跟日韓站在同樣15%的稅率線上？「我想小學生都知道要怎麼回答這一題。」

原文出處：快新聞／質疑台美MOU不划算？胡采蘋直言「1現況」

