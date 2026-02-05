質疑名間焚化爐選址不當 環團盼中央撤銷核定撥用

反焚化爐的自救會成員在茶園排出SOS呼救標語，更在環評範疇會議上下跪陳情，南投縣政府選在名間鄉的特定農業區蓋焚化爐引爆反彈，對此農業部長陳駿季日前已表態，在變更特定農業區進行開發必須兼顧合理性、必要性與不可替代性，宣示會守護優良農地。

農業部長陳駿季3日表示，「農業部一定會做最好的一個把關，我們絕對不會讓優良的農地就此而輕易地做變更。我想農業部一定會守護我們的農地，然後做好最好的把關。」

上午自救會與環團舉行記者會，不滿雖然農業部說要嚴審變更，但地方卻趕進度進行招標，包括拓寬連聯外道路，認為恐怕顯示環評玩假的。

名間鄉反焚化爐自救會成員陳秋娟說：「未通過環評就啟動道路拓寬相關準備，更令人懷疑名間焚化爐案的環評審查，根本就是玩假的。」

民間團體在當地處架設紅外線照相機，多次拍攝到石虎身影，環團指出當地還有豐沛地下水源，重申名間焚化爐選址非常不當，要求已撥用土地給縣府的中央，撤銷核定撥用。

看守台灣協會秘書長謝和霖認為，「行政院應該要撤銷，立即撤銷。這塊地其實它不只是特定農業區，它還是重要的水源。」

對於選址爭議，南投縣長許淑華並沒有多做回應，只強調身為民選縣長會解決問題。

南投縣長許淑華表示，「縣民選給我是要我解決問題的，我會努力克服困難，讓南投縣自己有自主解決垃圾的能力。」

面對農業部宣示要嚴審農地變更，國有財產署卻核定撥用土地，環團質疑行政院閉眼睛審查嗎？針對尚在環評階段就進行拓寬道路等招標，環境部回應，涉及其他主管法規規定，尊重主管機關說明。