質疑國防部標案涉弊遭提告 凌濤嗆以前告他的人「沒有贏過」：敢標軍火案就應受監督

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

國防部軍武採購標案近日連遭藍營質疑過程疑涉弊端，桃園市議員凌濤質疑大石國際股份有限公司「從鞋商轉做軍火生意」得標近2億元軍武採購，有如「商業奇蹟」。大石公司對此駁斥並表示將對凌濤等人提出民刑事告訴。凌濤則到北檢告發國防部涉犯圖利罪。

桃園市議員凌濤到北檢告發國防部涉犯圖利罪。（圖／凌濤辦公室）

凌濤說，有這種護航軍火商的部長，難怪大石公司有恃無恐，到處喊告。國人看到一家廠商竟然在商業變更登記，到得標兩億的軍火，僅僅只花了41天，瞠目結舌；台灣經濟奇蹟，室內裝修商變彈藥商、賣鞋商變軍火商、小吃店承攬醫療快篩、一人50萬資本公司標5億雞蛋；國人對民進黨才是真的想大聲、想生氣！

凌濤表示，今早又看到顧立雄稱包商不需要管名字跟地址，中間審核機制蒙上疑雲，多起新增變更商業登記廠商，幾個月內陸續標到上億軍火槍炮標案，系統性輪廓，顧大部長通通無感？

他說，福麥、大石這兩天的聲明，繼續開嗆喊告外界所有質疑，請問人民會怕你們這些廠商嗎？還是後台硬到大手大腳，有民進黨中央協助全力洗地、國防部長氣急敗壞大喊保護，讓他們覺得可以肆無忌憚，不受台灣社會監督？

凌濤強調，敢登記軍火生意，投標國家人民納稅錢的國防標案，本來就應該受到監督，不過才檢驗幾個角度就怕了喊告，更深的水禁止大家討論。過去上從民進黨府院黨高層、下到地方首長民代都曾對他興訟，每一個人皆鎩羽而歸，沒有贏過，這次有台灣人民的支持，他仍然堅持直球對決，無畏無懼，檢驗到底，最終正義一定會勝利。

凌濤說，今天他與楊智伃、鄧凱勛到北檢告發國防部承辦跟經手人員，他認為在整個投標、決標、履約中間可能涉及不法，呼籲檢調能徹查，以貪污治罪條例第6條第 1 項第 4 款特別圖利罪，以及刑法第131條的圖利罪，清查到底，不要讓我國的國防預算門戶洞開了。



