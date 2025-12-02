質疑大罷免操盤手惹議 吳怡農發長文吐心聲了
即時中心／潘柏廷報導
民進黨爭奪下屆台北市長人選尚未出爐，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農前往中央黨部遞交參選意願書；因被批2023年立委補選是佛系打法，吳怡農近期接受專訪時則反嗆，若黨內操盤手那麼會選，大罷免就不會如此，消息一出引起極大爭議，更被綠營支持者砲轟。對此，吳怡農今（2）日下午在臉書吐心聲，「我的用詞跟溝通方式，造成了誤解與傷害。這些意見，我會繼續傾聽、重視、改進，不會再辜負各位的期待」。
吳怡農今日在臉書表示，這幾天，是自我反省的時間，「我的用詞跟溝通方式，造成了誤解與傷害。這些意見，我會繼續傾聽、重視、改進，不會再辜負各位的期待」。
首先吳怡農說，自己想鄭重的表達，罷免運動團體在今年是他心中的無名英雄，讓他敬重又感動。最近，讓他所敬佩的這群人感受到傷害，使我深刻警惕與反省。
同時，他透露，在大罷免期間，每當他出席活動、受訪、路口宣講，或是有機會和現場志工說話，都會盡可能親口對他們表達：「即便遭遇攻擊和挫折，卻仍然全力付出的公民志工朋友們，你們是最可貴的民主夥伴」。
他說，因為自己很清楚知道，罷團群眾是這場運動的核心，所以在7月時他發了一支影片，採訪記錄志工的心聲，也寫下他的感謝，｢我從未想過去質疑、批評為這場運動心力交瘁的人們」。
針對台灣的民主，需要很多人在不同位置彼此接力，吳怡農稱當他在壯闊台灣鞏固社會韌性，想起罷團的辛苦，都時刻在提醒著他，護民主、讓政治更好，讓公民無需再淋雨舉牌戰鬥。
第二，還原爭議言論的來龍去脈。吳怡農提到，當時媒體問他：「你爭取提名，但很多黨內人士說你贏不了」，但事實上，就算到投票前，都不能放棄有翻盤的可能性，就像罷團送件衝刺到最後一刻的精神。
「我從來沒有批評大罷免運動的志工」，吳怡農說明自己一向談的是，過去專家分析，只靠直覺，缺乏對數據和對社會氛圍的客觀分析。無論是說他的政治穩輸、或是當初對罷免投票的預期，都是憑感覺的說法，與現實的狀況有落差。
吳怡農進一步分析，其實，雖然台北市偏藍，但各場選舉數據顯示，有很多選民看人不看黨；曾經投給蔣萬安的人，也曾經投給蔡英文。小英總統在台北市能贏兩次，代表市民對於理性論述有所期待，「也因此，我認為對選戰的輸贏評估判斷，不能再像過去一樣憑感覺地唱衰或看好。越艱困的選區（像是我的家鄉台北市），提名越應參考客觀數據，才可能推出最有競爭力的候選人」。
綜合上述，吳怡農也表示，當時回應媒體的話很長，但他最想說的一句其實是：「我們都不想再經歷失望的開票過程了。」
最後，吳怡農引用國片《大濛》裡有志的青年的話：「我們什麼都沒有，只有勇敢」，他便談自己深深感受到與對方跨時代的同心，同心期盼的是帶給台灣民主希望與滋潤。
因此，吳怡農強調，目前台北市這個艱困選區，還沒有其他人表態參選。我希望大家繼續給我建議和指教。我會持續爭取更多的支持。更努力聆聽社會的聲音。同時，改善和大眾溝通的方式，對於台北市的各項政見跟承諾，我接下來會好好說，也讓大家多多在社群、電視、街邊巷口看到我。「這段時間誠心感謝各界的意見。希望我們繼續在同一條路上，一起努力」。
