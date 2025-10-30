質疑大車司機「偷布丁」爆口角！婦人現場擲筊確認 最終在車底

記者古芙仙、王紹宇、黃大衛／台南報導

國道仁德休息站一名開車婦人和大車司機爆發口角糾紛！婦人懷疑自己放在車上，價值35元的名店布丁被大車司機拿走，雙方大吵，接著婦人還從車上拿出一對筊杯當場擲筊確認，後續國道警方到場處理。

婦人（圖）懷疑大車司機偷走自己放在車上的名店布丁。（圖／翻攝社會事新聞影音）

大車司機：「亂講的簽幾號，簽幾號啦？」

婦人：「你管人家要簽幾號。」

國道仁德休息站一名開車婦人和旁邊大車司機吵起來，婦人的車上堆滿大量物品，她發現車上一個價值35元的「台南名店布丁」不見了，懷疑是大車司機拿的。

大車司機：「擋到妳家的路還是怎樣？怎樣？我們有怎樣嗎？」

婦人：「你們有沒有怎樣自己知道啦。」

婦人拿出一對紅色的筊杯，說要擲筊來證明。（圖／翻攝社會事新聞影音）

大車司機覺得莫名其妙被罵也嗆回去，雙方持續大吵，最後婦人從滿是雜物的車上，拿出一對紅色的筊杯，說要擲筊來證明。

婦人：「35元的依蕾特。」

大車司機：「有啦，有，擲下來。」

婦人：「我說是你拿的。」

大車司機：「好啦，妳擲下去啦，有啦，聖筊，喔又聖筊。」

婦人真的當場擲筊，但還是沒個結果，後續吵到國道警方都來了。

最終在婦人車底找到這個關鍵布丁。（圖／翻攝社會事新聞影音）

國道警新市分隊小隊長郭仲義：「因遺失物品一盒依蕾特布丁，誤以為旁邊停放車輛之駕駛人及乘客竊取並食用，車底下尋獲該遺失物品，並交由曾女，雙方互不追究。」

原來就是為了這台南安平名店布丁，婦人放在車上卻找不到，懷疑是停旁邊的大車司機拿走，吵到現場擲筊都無法解決，警方到場，最後在婦人車底找到這個關鍵布丁，誤會解開，雙方互不追究，開車各自離去。

不良行為，請勿模仿！

