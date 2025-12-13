質疑年金停砍修法程序欠妥當 陳其邁：改革不能走回頭路

高雄市長陳其邁（中）。（洪靖宜攝）

針對年金改革議題，高雄市長陳其邁13日受訪表示：「年金改革不應該走回頭路」，他指出，年金的制度，會牽涉到職業別的公平性，更重要的也牽涉到世代正義跟財政永續，他認為應該要充分討論，快速修法，他認為程序上是有欠妥當。

高雄市長陳其邁表示：「年金改革不應該走回頭路，更應該在討論年金改革過程裡面，有社會共識是比較重要，像過去蔡總統在推動年金改革時，也辦了非常多的公聽會、說明會，還有年金改革相關的會議，來凝聚社會的共識。」

他進一步表示，因為年金的制度，會牽涉到不管是職業別的公平性，更重要的也牽涉到世代正義跟財政永續，如果年金改革都沒有充分討論，社會也沒有共識，這麼快速的來做修法，他覺得程序上是有欠妥當，應該是要有更多的社會討論是比較恰當。

