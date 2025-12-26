質疑彰化縣長初選被罵「求官」 邱建富：只是想有「知的權利」 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

民進黨中執會預計31日公布2026彰化縣長徵召人選，預料在類初選民調中勝出的立委陳素月可望獲得提名。前彰化市長邱建富因質疑民調真偽，被外界質疑「求官」，他今（26）再度在社群媒體發聲表示，他過去12年來選擇退讓，更擔任操盤手，卻沒有得到一官半職，更直言「真正得到一官半職的，是那位連任失敗的人」，暗指前彰化縣長魏明谷。

邱建富在2014年及2018年兩度欲爭取縣長提名，第一次以些微民調輸給魏明谷，第二次黨中央以「現任優先」提名魏明谷。他澄清，過去12年，只要到了選舉，他一再為了黨內和諧選擇退讓、接受協調，更擔任操盤手，大家順利選上後，請問到今天，他有得到任何一官半職嗎？

邱建富強調，如果他真的是為了官位，那現在坐在位置上的，應該是他，但事實是真正得到一官半職的，是那位連任失敗的人，甚至還違反行政中立，公開發文、站台助講，力挺特定派系人選。

「一份民意調查的完整報告書，真的有這麼難嗎？」邱建富重申，他從頭到尾爭取的，不是官位，而是一個「知的權利」。更重要的是，這次會有所謂的「類初選」，正是因為他一直堅持，不能沒有任何依據，就直接徵召人選。在協調會議中也說得很清楚，民調只是「參考」，最後還要經過「綜合評估」才能決定人選。但結果卻只用民調作為唯一提名依據。

邱建富直言，如果一切只看民調，那為什麼不乾脆辦正式初選？若初選，就該遵守規則，要有三家民調公司、數據若落在誤差範圍內，就要再做第二次調查。然而，現在整個決定過程，不只支持者「霧煞煞」，連選對會成員都對公告時程提出質疑。在這樣的情況下，他連追求一個真相、要一個清楚交代的權利都沒有嗎？

邱建富說，他始終相信，民進黨是一個講程序、重民主、尊重基層的政黨。他只是希望，這些一路堅持的價值，不要在最關鍵的時刻被忽略。他會繼續用最大的耐心與誠意，也會繼續站在基層、站在相信他的人身邊，因為他問心無愧。

照片來源：取自邱建富臉書

