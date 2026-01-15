質疑很多台人「隱瞞前科入境日本」惹議 叫賣哥道歉：表達不夠詳盡

叫賣哥為用詞不當道歉。(圖/FB@寶島叫賣哥 - 葉昇峻)

「叫賣哥」葉昇峻昨（14日）發文透露，入境日本前在單子勾選有前科的選項，差點被原機遣返，不禁質疑：「那麼多台灣人到日本玩，是不是很多人都沒有誠實以告？」引發批評。時隔1日，叫賣哥發文道歉，承認用詞不夠貼切而造成誤會。

整起事件源自於，叫賣哥首次抵達日本，在入境單勾有前科的選項，當場被帶進小房間盤查，審查官一度拒絕他入關，要求原機遣返。眼見事情不妙，叫賣哥急忙地解釋：「那是我年少無知時所犯的過錯，我為我曾犯的錯負責，所以坦承告知。」更試圖證明自己是台灣藝人，此趟主要是來領獎。最終，審查官選擇相信，允許他入境。

叫賣哥頓時鬆一大口氣，同時心裡冒出一個大問號，「那麼多台灣人到日本玩，是不是很多人都沒有誠實以告？」不料，這句話被大批網友解讀，他在質疑很多台灣人隱瞞前科入境日本，紛紛吐槽：「留言內容欠考量，小心被網攻，有前科的並不常見，所以別搞錯」、「有前科很驕傲嗎？」、「應該是台灣沒有那麼多人有前科吧？」

對此，叫賣哥已將原文「那麼多台灣人到日本玩，是不是很多人都沒有誠實以告？」改成「那麼多有前科的台灣人到日本玩，是不是很多人都沒有誠實以告？」，並發文致歉：「很抱歉！我去日本的發文，表達的方式可能不夠詳盡，造成部分人的誤解，本人虛心檢討，文章已經做了修正。感謝大家的提醒及留言反饋！」

