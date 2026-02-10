質疑搜索高金有政治考量 徐巧芯：停止把檢調當東廠

高金素梅(左)遭到檢調兵分30路搜索，徐巧芯(右)質疑賴政府政治黑手把檢調當東廠。（合成圖／姚志平攝、資料照）

台北地檢署10日指揮調查局兵分30路，搜索無黨籍立委高金素梅及張姓助理等人住處、國會辦公室，並約談高金等18人，引發討論。藍委徐巧芯質疑3案與國安無關，卻出動調查局國安站搜索，背後是否有政治考量？呼籲賴政府把政治黑手拿開，停止把檢調當東廠。

徐巧芯今(10日)發文提到，看到高金素梅的住家及辦公室被檢調及調查局國安站大規模搜索，還將18人帶回調查，她相當震驚，心情也非常沉重。國會辦公室被大規模搜索，都不是件小事，也不能等閒視之，這不只是某位立委的問題，而牽涉整個立法院的獨立運作。

徐巧芯表示，檢調在過年前這個時機點大規模動作，提出相關人疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領補助款等案件，這3案與國安沒問題，卻出動調查局國安站搜索，這是否符合法治精神、程序正義，背後是不是有其他政治考量？社會大眾很難沒有質疑！

徐巧芯強調，高金委員這幾年在立法院的表現，大家都有目共睹，除了認真問政，也積極守護原住民權益，在立院也是很照顧她的姊姊，「她的人格操守我絕對相信，在無罪推定的狀況下，我相信她的清白！」

徐巧芯直言，韓國瑜院長也強調，相信高金委員禁得起檢驗，呼籲檢調「不要淪為政治打手」。她支持韓院長的說法，也相信高金委員清白，更要呼籲賴政府把政治黑手拿開，停止再把檢調當東廠，「司法不是你對付在野黨、政治鬥爭的工具！」

