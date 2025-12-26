質疑政院從未成立「少子女化辦公室」遭打臉 黃國昌轟：台灣生育率全球墊底好意思狡辯？

針對昨質疑政院從未成立「少子女化辦公室」遭打臉，民眾黨主席黃國昌今天（26日）反批，台灣生育率全球墊底好意思狡辯？（圖／李智為攝）

藍白昨共同舉行記者會宣布推動「國民帳戶」計畫，民眾黨主席黃國昌在會中質疑民進黨政府從未成立過「少子女化辦公室」，行政院隨後澄清已在2017年成立任務編組。對此，黃國昌今天（26日）在記者會上反批，該辦公室在當年4月12日成立、10月11日就停擺，短短半年就壽終正寢。政府搶救少子化搶救到全球倒數第一，行政院還好意思狡辯，都不會臉紅？

黃國昌指出，自己昨天與國民黨主席鄭麗文提出「台灣未來帳戶（TFA）」計畫，並向民進黨政府提出2個重要問題。民進黨過去8、9年用各種名目砸大錢，宣稱要搶救少子化危機，結果生育率卻不斷下降，「新生兒出生人口2016年還有18萬，到今年連11萬都沒有」。

黃國昌質疑，行政院自107年至114年推動少子女化對策計畫，政府宣稱總金額達4484億，但錢花下去完全沒效果，效果還越來越差，「錢到底花到哪裡？」民進黨執政團隊只會撒幣，不問成效還不知反省，「你們都不會覺得愧對國人？」

黃國昌說，他昨天質疑行政院根本沒有成立過「少子女化辦公室」，自己從來沒說錯，政院卻回應稱2017年衛福部有成立過，但他指出該辦公室在當年4月12日成立、到10月11日就停擺。政府搶救少子化搶救到全球生育率排行倒數第一，行政院還好意思狡辯，官員講話都不會臉紅？

黃國昌表示，衛福部「少子女化辦公室」短短半年就壽終正寢，陳時中當時表示之後會移到行政院，民眾黨團將發文索資，「請問行政院究竟有無成立少子化辦公室？共開幾次會？有什麼決議？參與者有誰？」請將公文全數交出，千萬不要再說是國家機密、拒絕提供。

黃國昌接著引用審計部與立法院預算中心報告指出，2022年8月審計部報告曾指行政院當時已花了2500億，「錢丟到水裡面，一點感覺都沒有」；而立法院預算中心在2025年12月23日的報告也指出，少子女化對策計畫「邊際效益遞減」，且計畫中的兒童教養補助預算執行率也未達到75%。

黃國昌諷刺，民進黨要搶救少子女化，已經悲哀到要撒幣都沒有人要領，有錢都沒有人要領，而這也是藍白要合作推出的原因。

針對民進黨批評這是在「大撒幣、拖垮台灣」，黃國昌反問，如果TFA第一年初始金額1130億是錢坑法案，「那民進黨的4484億可以拖垮台灣4次了！」他認為民進黨現在的策略就是仰賴媒體、網軍優勢，「不看數字、不談事實、不講道理」。

黃國昌強調，民眾黨立場非常清楚，「民進黨不做的，在野黨來做；當民進黨擺爛，在野黨有責任撐起這個國家。」



