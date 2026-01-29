質疑數據灌水！賀陳旦下戰帖求辯論 痛批直鐵方案被消失

交通部前部長賀陳旦今天與民間團體舉行記者會，質疑高鐵延伸宜蘭案，鐵道局美化高鐵數字，刻意排除直鐵，呼籲交通部出來辯論。（林縉明攝）

高鐵延伸宜蘭案爭議不斷，交通部前部長賀陳旦今天與民間團體揭露鐵道局美化高鐵數字，刻意排除直鐵，賀陳旦指出，北宜直鐵10年前方案較彎繞，用不同路線、基礎跟高鐵比較有什麼意義，過去鐵道局稱直接貼近國道五號是最佳方案，但高鐵方案出現後就忘記直鐵，呼籲交通部出來辯論，專業討論不應該遺忘。

賀陳旦今天偕同公民幫推、台鐵產業工會等民間團體今天舉行記者會，質疑鐵道局踐踏專業，把直鐵數據灌水，刻意排除直鐵，呼籲交通部出來辯論。

廣告 廣告

賀陳旦指出，鐵道局評估報告稱高鐵可以縮短交通時間、工期較短，且造價跟直鐵差不多，實際上是因為直鐵是十年前彎繞方案,這是不公平討論,用不同路線討論有什麼意義。

賀陳旦表示，一般法規該有重大建設規劃跟審議流程，高鐵延伸宜蘭案，可行性研究尚未經行政院核定，就搶先啟動下一階段，且先核定可行性，再做綜合規劃，程序混亂，可行性評估沒有先做，也沒有先跟地方溝通，刻意排除直鐵造成許多問題。

台北市交通局前局長濮大威說，高鐵延伸宜蘭程序跟內容缺乏專業規劃，直鐵方案明顯被調高興建、營運成本，調低效益，做法非常卑鄙，是在欺負沒專業的行政院長跟交通部長，呼籲交通部出來面對專業挑戰。

台鐵產業工會理事長曹嘉君表示，依台鐵公司評估，每年票收將會短收將近8億，若包含未採納北宜直鐵方案下，台鐵30年計算下，短收與未獲利益加計將會損失高達580億。另外，配合高鐵延伸宜蘭，台鐵要從樹林加開沒人搭的班車到宜蘭新站，接駁搭高鐵的花東旅客，這不是很矛盾？花東旅客要搭昂貴高鐵，在宜蘭新站換搭台鐵，假如直鐵初衷是解決花東一票難求的問題，為何最後搞成要花東旅客要到宜蘭換車。

賀陳旦與民間團體批評，交通部對直鐵刻意排除，對高鐵個數據刻意美化，帶給宜蘭人錯誤想像，呼籲交通部以專業進行辯論，讓高鐵延伸宜蘭案爭議讓社會大眾能夠清楚真相。

更多中時新聞網報導

澳網》喬帥強運晉級 累積103勝越過費爸

陶晶瑩1晚集郵3男神

葛兆恩拍寫真不受控找牛對話