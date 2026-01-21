質疑新北教育局怠慢孩童霸凌 黃國昌：應加強違法事件影像保存

民眾黨立法院黨團21日召開「被裁掉的真相 新北市鶯歌區私立幼兒園霸凌案」記者會，立委黃國昌(右二)、新北市議員陳世軒(右一)及當事孩童家長(左一)等人出席發言。(記者塗建榮攝)

〔記者陳治程／台北報導〕新北市鶯歌幼兒園爆發孩童霸凌事件，當事媽媽不只指出園方試圖湮滅證據、私下和解，更揭露新北市教育局調查怠慢、輕辦教師；對此，民眾黨指責園方延遲通報、新北教育局責任錯置，更低估孩童心靈創傷，且國教署也負連帶責任，呼籲全國不當管教事件應統一標準，同時加強違法事件查證機制，加強影像保存期限、錄音及防覆蓋，預防類似事件再度發生。

一位曾就讀新北鶯歌幼兒園的孩童(現已轉學)去年9、10月間多次下課返家後「衣服全換」，媽媽察覺異樣後向園方求證，不料卻換來監視畫面遭覆蓋，甚至一度被要求私下和解；向新北教育局通報後，機關在調查中偏頗園方、未完全採納家長陳述，更未盡影像證據保存，導致最終僅裁決霸凌教師「不當管教、加強教育」，因而向民眾黨陳情揭露全案。

民眾黨新北市議員陳世軒指出，園方事發後向家長提供遭裁剪的48秒翻攝畫面，看不到教室門口的助教及導師，也沒有老師對孩童丟衣服、指責的過程，更看不到大人們在一旁吃早餐、冷眼漠視的樣子，但這種證據竟還被新北教育局採納，直到媽媽主動查證、取得4分鐘完整影片後才繼續追查，他質疑教育局第一時間為何不知有長版影片，未盡「證據保全」責任？

陳世軒還質疑，這位孩童在被不當管教後雖已安排轉學，但至今仍在接受「心理輔導」，顯見導師對其霸凌行為已造成創傷，又何僅是新北教育局1月裁決回覆中所述的「傷害尚輕」？更嚴重的是，新北教育局接獲通報後，竟以業務科別不同，未在事發第一時間隔離導師、孩童，更要媽媽自行分類證據，再度凸顯出業管機關「責任錯置」的明顯怠慢。

民眾黨黨主席黃國昌直言，這起事件的孩童若換做任何一個成人，社會也難以接受，更批評認定委員會成員缺乏專業，踐踏人性尊嚴及兒少保護；他解釋，新北市現行教保服務機構的違法事件影像資料規定，僅要求保存14天，與台北市同條文的「應保存30天、彩色畫面且錄音」不同，他呼籲新北標準應拉長期限、與北市同步，甚至提升至更高標準，確保證據保存。

此外，針對違法事件影像資料，民眾黨呼籲政府應統一全國標準，不只保存期限全面拉長，更應強制要求關鍵區域「同步錄音」，並建立自動備份等「防覆蓋機制」，在事件展開稽查時同步封存，避免在影像資料負責人未盡保管責任時，仍能持續進行調查。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

