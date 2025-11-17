質疑是毒品滲透工具 國教盟青年部呼籲全面禁止加味加熱菸

〔記者林曉雲／台北報導〕國教行動聯盟青年部今(17)日召開記者會指出，電子煙與加熱菸是成癮物質入口，也是毒品滲透的工具，但學校與少年機構普遍缺乏針對加熱菸與電子煙的辨識與應對訓練，學校第一線人員至今未曾接受過「新型菸品辨識與應對」正式訓練，相關教材與指引也尚未由教育局或衛生局提供。

國教盟青年部呼籲 全面禁止加味加熱菸及所有加味菸品、補強師資訓練與宣導、加速通過菸害防制法修法草案、建立跨部會協作與資訊分級共享機制 、強化心理支持系統預防藥物濫用。

國教盟青年部今年初公布「2025年台灣青少年最關心的10大議題」調查結果，蒐集全台8743份有效問卷(國小44.4%、國中35.2%、高中20.3%)，問卷統計結果「政府加強菸品與藥物使用警告，減少我受到菸品與藥物濫用的傷害」高居第2名，反映青少年對電子煙、加熱菸與藥物濫用的焦慮與無力感。

國教盟青年部執行長李雨函表示，青年部深入調查發現，新興菸品氾濫校園，WHO估計全球逾1億人使用電子煙，其中13至15歲青少年逾1500萬人，加味與玩具化設計成為青少年入門主因，7成使用者表示若無這些口味會考慮不再使用，台灣菸害防制法雖禁止電子煙，但近期卻開放14款加熱菸彈與4款加熱裝置，其中多款為加味產品，潛藏與電子煙相同的風險。

國教盟青年部媒體行銷長楊于萱(輔仁大學公衛系大三學生)指出，新興菸品的氾濫不僅是菸害，更是健康不平等的體現，缺乏心理支持與健康資源的青少年，最容易受到菸商行銷與同儕壓力影響，政府應主動塑造健康促進環境，減少販售點、監管線上廣告、推動心理健康教育，讓不吸菸成為自然、時尚的選擇。

師大成癮防制研究中心主任、中華心理衛生協會副理事長李思賢呼籲，面對物質成癮的傷害，應以人為本，將促進心理健康與強化韌性教育納入菸害防制。

EdYouth台灣一滴優教育協會理事長蔡其曄表示，藥物濫用防治不能只強調法律責任，應了解學生真正需要的是被理解、被接住，有安全的環境說出困難，呼籲建立「藥物風險友善求助管道」。

